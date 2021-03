Inicia la vacunación contra Covid-19 en Venustiano Carranza

La nueva jornada de vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores de 60 años y más comenzará este miércoles en la alcaldía Venustiano Carranza, para aplicar 91 mil 241 dosis del biológico Sinovac, entre el 17 de marzo y el 23 de marzo.

Al respecto, Víctor Hugo Borja aseguró que la vacuna tiene una eficacia de 92% y anunció que se instalarán dos macrounidades vacunadoras en la demarcación, las cuales estarán ubicadas en las antiguas instalaciones de la Primera Región Militar y el Internado N° 17 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

En la Venustiano Carranza, la aplicación de la vacuna se efectuará mediante una cita, por lo que se asignará en un mensaje de texto SMS el nombre, sede, día y hora conforme a la letra inicial del primer apellido.

Calendario de vacunación

A y B, el 17 de marzo; C, D y E, 18 de marzo; F, G, 19 de marzo; H, I, J, K, L, 20 de marzo; M, N, Ñ, O, 21 de marzo; P, Q y R, 22 de marzo; S, T, U y V, W, X, Y, Z, sin apellido paterno y los rezagados serán el 23 de marzo. Posterior a su vacunación, los adultos recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis.

Segunda dosis en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

Al respecto, la delegada de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en la capital, Cristina Cruz, explicó que la segunda dosis del biológico Sputnik-V se aplicará en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco a partir del miércoles y hasta el 26 de marzo.

El proceso para recibir la vacuna será según el día que recibieron su primera dosis.

Borja mencionó que no se aplicarán primeras dosis en estas demarcaciones debido a que el componente de la segunda vacuna de Sputnik V es distinto.

Iztacalco tendrá como macrounidad el Palacio de los Deportes; Tláhuac, el Bosque de Tláhuac y Hospital General; Xochimilco, la Preparatoria 1 y el Deportivo Xochimilco.

La secretaria de Salud, Oliva López, pidió a los adultos que acudan a su cita con ropa cómoda y que no suspendan sus alimentos ni medicación. "Todas las vacunas que están aprobadas son seguras", añadió.