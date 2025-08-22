Inicia registro de Pensión Bienestar 2025 para letras S-Z

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El nuevo periodo para registros de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores inició este lunes 18 de agosto, luego de darse a conocer el calendario oficial durante la conferencia matutina, en presencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Esta pensión forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicho apoyo tiene como objetivo mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más, a través de un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales.

El registro se mantendrá abierto del 18 al 30 de agosto. Para ubicar tu módulo podrás consultar el sitio web: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx. Además, el horario de atención es de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

¿A qué letras les toca el registro hoy 22 de agosto?

El día de hoy, viernes 22 de agosto de 2025, el registro le corresponde a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Si por algún motivo no puedes realizar tu registro este día, todavía tienes una segunda fecha para no quedarte fuera de los beneficios de esta pensión. La próxima fecha para estas letras será el próximo viernes 29 de agosto.

De acuerdo con el calendario presentado a inicios de semana por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el registro permanecerá abierto hasta el próximo 30 de agosto. Para solicitar tu inscripción al programa deberás asistir a tu Módulo del Bienestar, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

¿Qué documentos se requieren para el registro?

La pensión está dirigida a todas las personas mexicanas que tengan a partir de 65 años en adelante, sin ningún otro tipo de distinción. Para poder realizar el registro es necesario contar con los siguientes documentos en tiempo y forma (original y copia):

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o credencial INAPAM)

CURP (impresión reciente)

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto (celular y/o casa)