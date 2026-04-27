Inicia registro para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El nuevo periodo de registro para la

y la

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inició este lunes 27 de abril, y permanecerá abierto para nuevas solicitudes hasta el próximo domingo 3 de mayo.El registro se llevará a cabo en losa nivel nacional, en un horario de. Los solicitantes que deseen afiliarse a los programas deberán acudir de acuerdo con lade su primer apellido.Este proceso tiene el objetivo de ordenar y agilizar el trámite; facilitando de esta forma la incorporación de las personas que cumplan con los requisitos en tiempo y forma. Este es elpara el registro a ambas pensiones:Lunes 27 de abril: A, B, CMartes 28 de abril: D, E, F, G, HMiércoles 29 de abril: I, J, K, L, MJueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, RViernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo: todas las letras.¿Cuáles son los requisitos para el registro?Para realizar el registro, los interesados deberán acudir a su módulo con los siguientes, y en caso de ser solicitado también, el de ladesignada:vigente (credencial para votar INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).(de impresión reciente).Acta de nacimiento (que sea legible).Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).Teléfono de contacto (celular y de casa).¿Qué es unaDurante el registro también se podrá añadir a una, esto es undesignado por el beneficiario (adulto mayor o persona con discapacidad), la cual realizará trámites, notificará cambios y gestionará el cobro de recursos de ser necesario.¿Cómo puedo ubicar mi módulo?Las direcciones de los módulos pueden ser encontrados en el portal digital, de manera sencilla y directa. Una vez dentro, para identificar el tuyo deberás seleccionar tuy municipio.Posteriormente marca la casilla del captcha "No soy un robot" y da clic en "Buscar". La página te arrojará de manera automática el número del módulo que te corresponde, así como la dirección en el que se encuentra.¿Quiénes pueden realizar el registro?La Pensión de Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. Este 2026, el Gobierno de México destinó un apoyo económico de, entregados de maneraPor su parte, laestá dirigida a todas las mexicanas de. Este año, el programa entregará un apoyo debimestrales, buscando contribuir en la autonomía económica de las mujeres.Finalmente, las personas que deben registrarse este lunes 27 de abril son aquellas cuya primera letra de sucomience con la letra A, B y C. Si tu fecha de registro se pasa, aún tendrás una oportunidad de realizar el sábado 1 y domingo 2 de mayo.