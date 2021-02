Inicia vacunación antiCovid-19 en asilos de CDMX

Este miércoles, 20 brigadas comenzaron el proceso de vacunación contra Covid-19 en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta para personas de la tercera edad que no pueden asistir a las unidades y a quienes se encuentran en asilos.

"El día de hoy salen brigadas móviles, ya salieron de hecho, a los asilos que hay en estas tres alcaldías, y en domicilio para adultos mayores postrados que no pueden salir de sus domicilios", informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que se tienen destinadas 46 brigadas para vacunar a mil 67 adultos mayores postrados en estas tres alcaldías, además de las 224 personas de la tercera edad que viven en las cinco residencias de Magdalena Contreras y una en Cuajimalpa.

Denuncian que no están vacunando en módulo de la Magdalena Contreras

Desde las 9 de la mañana, la señora Nayet Elías llegó con sus abuelitos al módulo de vacunación ubicado en la calle Nube esquina con Dalia, en la escuela de bachilleres número 15, en la delegación Magdalena Contreras para que les aplicaran la vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, cerca de las 11:30 de la mañana cuando ya les tocaba pasar, les dijeron que no les podían aplicar la vacuna debido a que el domicilio del INE no coincide con el comprobante de domicilio.

Al respecto, en entrevista con EL UNIVERSAL, la señora Elías comentó que lo anterior se debe a que sus abuelitos rentan el actual domicilio en donde viven.

"Es una estupidez lo que nos dijeron y por eso me atrevo a denunciar la situación, ya que estamos aquí desde las nueve de la mañana, hay formadas 80 personas y sólo han vacunado a 40".

Asimismo destacó que al arribar al módulo les comentaron que sólo disponían de 120 dosis.

"Pero al momento, le reitero, sólo han vacunado a 40 personas".

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que solucionen la situación, ya que comentó que no es posible que por un asunto burocrático, sus abuelos y muchas personas más que están pasando por la misma situación, no puedan ser vacunados.