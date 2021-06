"Iniciativas federales son prioridad en San Lázaro"

El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, aclaró que las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional serán prioritarias en la agenda legislativa de la coalición Juntos Haremos Historia.

Señaló que las minutas serán impulsadas "sin regateos. Al Presidente y a los legisladores que fuimos reelectos, así como los que llegan por primera vez al Congreso nos une un proyecto de nación fundamental para establecer la 4T y lo vamos a apoyar e impulsar".

Aseguró que, por la importancia de los temas, Morena buscará inscribir las iniciativas presidenciales en el primer periodo ordinario de sesiones.

El diputado consideró que de las tres reformas la más importante será la electoral, en la que se deberá revisar la viabilidad de contar con legisladores plurinominales, así como las funciones básicas del árbitro electoral y el financiamiento a los partidos políticos.

"Lo que se tiene que profundizar es el árbitro electoral, la fiscalización, el financiamiento a los partidos y en el número de diputados que integran la Cámara y el Senado", dijo.

Consideró que el INE se ha desviado de sus funciones de árbitro y garante del proceso electoral en su forma técnica y operativa, para inclinarse hacia un protagonismo político.

"De forma lamentable, ahora el INE interviene para poner y quitar candidatos con decisiones desproporcionadas y en función de intereses de partidos y grupos de poder, y eso ya no puede seguir sucediendo en un país democráticamente maduro", demandó.

Al tratarse de reformas constitucionales, subrayó, buscarán acuerdos y consensos necesarios con las demás bancadas.

Mier Velazco reconoció que su fracción buscará negociar con la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sacar adelante las iniciativas que propongan.

El 9 de junio, dijo a EL UNIVERSAL que buscarán construir con la oposición, por el bien de México: "Muchos de los cuadros del PRI es gente que es sensible a un criterio de transformación, es otro tipo de generación y nosotros los vamos a buscar.

"Lo hicimos en la actual Legislatura y logramos el apoyo en muchas de las reformas", resaltó el entrevistado afuera de un hotel en el centro de la Ciudad de México.

El legislador también recordó que para aprobar el artículo cuarto constitucional negociaron con el PRI, fórmula que repitieron con la reforma educativa y la que se hizo en materia de derechos indígenas. Incluso, externó, una parte del PRI los apoyó para avalar la reforma al Poder Judicial.

"De tal manera que siempre hemos tenido que hacer un esfuerzo, y yo lo dije cuando concluyó la legislatura: ellos [la oposición] están acostumbrados a avasallar, nosotros, a negociar, pero conforme a nuestros principios, a nuestros valores y a lo que queremos que sea la transformación de la vida pública en México", explicó el morenista.

Para el tema del presupuesto, el legislador señaló que no habrá negociaciones y que lo aprobarán solos, pues, aseguró, Morena no requerirá mayoría calificada; sin embargo, insistió en que para los temas constitucionales el partido guinda sí tendrá que negociar.