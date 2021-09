"Inmoral" e "indigno" que PRI amenace a Quirino por ser invitado como Embajador: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes su propuesta del Gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México en España. Esto, luego de que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, lanzara una seria advertencia a militantes de su partido que hayan aceptado cargos en el Gobierno federal sin antes pedir licencia al Consejo Político del tricolor.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que la representación del país en el extranjero no tiene que ver con partidos políticos. Además, dijo que la invitación a Quirino no está condicionada a que el funcionario deje su militancia o que renuncie a sus libertades y creencias.

"Se enojaron mucho. No sé por qué. Porque no va a representar a un partido. No va a renunciar él a su militancia. No le estamos pidiendo como condición el que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, es indigno. Cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y la representación de México en el extranjero pues no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano. No es nada más del Gobierno o del Ejecutivo, incluso del Presidente", expresó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el Presidente comentó que el representar a México es "muy honroso", por lo que los dirigentes de un partido no deben amenazar a un militante porque, agregó, que se trata de ayudar al desarrollo del país y en este caso, a mejorar las relaciones con España.

Asimismo, recordó que dicha propuesta primero deberá ser aprobada por el Senado conforme a lo dispuesto por la Constitución y las leyes aplicables.

"Por eso se requiere la autorización del Senado. Representan a la Nación, a un país, a todos. Es algo pues muy honroso, el representar a México en otro país y sí vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos. Ojalá se rectifique esa postura. No debe de actuarse de esa forma, lo digo respetuosamente. ¿Los dirigentes del partido cómo van a amenazar a un militante si toma una decisión de ayudar en el desarrollo del país o de representar a México en el extranjero?", subrayó.

"¿Por qué? Si fuese para algo indebido pues entonces a lo mejor hasta la expulsión, peor si se trata de ayudar al país en este caso es bien sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren y consideramos que va a ayudar mucho Quirino con este propósito", agregó.

El Presidente añadió que su Gobierno seguirá invitando a más servidores públicos de todos los partidos, siempre y cuando éstos hayan hecho un buen trabajo, que quieran ayudar al proceso de transformación y que sean valorados por el pueblo al término de sus respectivos mandatos.

"Vamos a ver, estoy invitando a dirigentes, a servidores públicos de todos los partidos, buscando, desde luego, que sea gente que sea valorada después de que termina su Gobierno. Queremos que Quirino Ordaz sea Embajador de México en España (...) También invité al Gobernador de Nayarit porque hizo un buen trabajo. Yo estoy recorriendo contantemente el país. Sé cómo los ve el pueblo, cómo los califica", indicó.

Por último, López Obrador reiteró que seguirán invitando a otros gobernadores y a otros dirigentes, y dijo que su compromiso no es desarticular a la oposición "porque se requiere de una oposición, esa es la democracia, son contrapesos".