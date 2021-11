Inquieta a IP competencia energética

Ciudad de México.- Organismos empresariales de Estados Unidos, Canadá y México aseguraron que les preocupan los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia de la iniciativa privada (IP) en la industria energética.

La Canadian Chamber of Commerce, la US Chamber of Commerce y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitieron un posicionamiento para los mandatarios de los tres gobiernos con motivo de la reunión de hoy en Washington D.C.

En el documento, les piden comprometerse a que haya avances tangibles y coordinar el trabajo en torno a tres temas, en los que el primero es la plena implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

En segundo lugar, urgen a incrementar la competitividad, para lo cual deben garantizar ambientes de inversión abiertos y transparentes. Por último, piden que se capitalicen las lecciones aprendidas de la pandemia y mejore la coordinación en respuesta a emergencias, es decir, alinear la definición de industrias y servicios esenciales en los tres países.

En el documento, los representantes de los tres organismos empresariales afirmaron que "están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético.