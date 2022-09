Insabi alista compras de medicinas hasta para 2024

A-AA+

El director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, rechazó las críticas sobre que el Insabi presta un mal servicio de salud, y aclaró que desde su creación, dicho instituto no ejerce esa función.

En comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sostuvo que hay mala información al respecto.

"Dicen que Insabi presta servicios de salud, no, el Insabi no presta servicios de salud, lo prestan las entidades, salvó Nayarit que transfirió esas funciones al IMSS bienestar", explicó.

El funcionario federal puntualizó que las verdaderas funciones del Insabi son: Fortalecer la contratación de trabajadores; "tenemos 94 mil trabajadores en los 32 estados. Nos hacen falta 73 mil especialistas, 120 mil médicos y 250 mil enfermeras".

Otra función es la creación de infraestructura; "en la pandemia levantamos 38 hospitales con apoyo de Sedena, y no es el tema pero hemos creado 156 establecimientos de salud en todo el país", mientras que una función adicional es garantizar la justicia laboral en el sector salud.

"Estamos basificando a los empleados de la salud. Nos dejaron alrededor de 100 mil trabajadores con contratos precarios, vamos a regular la situación de estos trabajadores, no se le ha reducido el sueldo a nadie y no se ha despedido a nadie", apuntó.

Juan Antonio Ferrer dijo que el Insabi funciona, y pidió "pensarlo dos veces", en devolver el Seguro Popular.

"Piénsenlo bien, con ese sistema la población recibía una atención parcial y yo les aseguro que no era gratuita. Ahora se hace valer el precepto del artículo cuarto, nadie pude cobrar, el servicio es gratuito. Es falso que cubrieran los 62 padecimientos graves, por ejemplo, un infarto al miocardio que es la principal causa de muerte en este país, la cubrían hasta los 65 años, cuando todos saben que los mexicanos estamos expuestos a un infarto después de los 65 años, eso ya se terminó", ejemplificó.

El titular del Insabi defendió las compras consolidadas de medicamentos, y argumentó que antes había corrupción.

"Antes entre que comprábamos el medicamento hasta llegar al paciente había nueve facturas , es decir que una le compraba otra, y a otra, y a otra, y lo hacían para evadir impuestos y para vender medicamentos apócrifos. El Presidente instruyó a Cofepris de sacar a 51 empresas detectadas por malas prácticas, por evadir impuestos y vender medicamentos apócrifos", detalló.

Señaló que actualmente se cuentan con 1886 claves en 2022 para comprar medicamentos y material de curación.

"Para 2022 adquirimos 2 mil 518 millones de piezas por las que pagaremos a final de diciembre, 100 mil millones de pesos, con eso tenemos garantizado el abasto de todos los medicamentos", indicó.

Juan Antonio Ferrer expuso que el Insabi tiene ya 302 proveedores de 27 países del mundo, y las compras de 2022 permitieron generar un ahorro por 19 mil millones de pesos este año.

Adelantó que ya se está trabajando en la compra consolidada de 2023, para lo cual se conformaron 17 mesas de trabajo.

"Vamos a buscar precios fijos, evitando un impacto inflacionario. Podremos estar comprando a mediados de octubre ya para 2023 y 2024, es decir, vamos a garantizar el medicamento hasta 2024. Compraremos más del doble de este año, serán casi 5 mil millones de piezas lo que será muy atractivo para todos los proveedores a nivel internacional", declaró.

Al atender las denuncias sobre el presunto robo de 650 ventiladores durante la pandemia, dijo que se trató de una empresa que quiso hacer fraude, y que ya está denunciada.

"Me demandaron porque nos robamos 600 ventiladores, no fue así, se contrató por instrucciones del Presidente de México un despacho en Inglaterra e hicimos todos los procedimientos para demandar esa empresa. Hubo una simulación, se puso de acuerdo con una empresa de México para decir que le había entregado al Insabi 650 ventiladores, fue la empresa Vivainterprice, y ahora debe demostrar con número de serie que los ventiladores ingresaron al país", declaró.

También se le recordó que enfrenta otra denuncia por el presunto robo de cubrebocas, a lo cual respondió:

"Nosotros daremos cuenta de cómo se repartieron esos cubrebocas que le compramos al gobierno de China, cuando se hizo la auditoría no se habían repartido todos porque hubo muchos donativos y fue los que entregamos, pero después se fueron entregando. Está bien que se observe porque no lo habíamos entregado pero nadie robó esos 1500 cubrebocas", se defendió.