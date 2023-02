Insabi sólo entregó 5.1% de medicamentos oncológicos en 2021: ASF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). - Durante 2021, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), encargado de comprar medicamentos, mediante un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), sólo entregó 5.1% de los medicamentos oncológicos demandados por 31 Instituciones Públicas (IPP) desde noviembre de 2020, es decir, de 194 claves con 12 millones 714 mil 848 piezas, sólo se recibieron 127 claves por un total de 643 mil 945 piezas, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Tercer Entrega de la Cuenta Pública 2021.

"(Las) 31 IPP informaron que al 31 de diciembre de 2021 se recibieron 127 claves por un total de 643 mil 945 piezas que representaron el 11.5% del total de piezas adjudicado y el 5.1% respecto del total de la demanda inicial de 194 claves con 12 millones 714 mil 848 piezas", explica el dictamen contenido en el informe que presentó el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Asimismo, la ASF señaló que el Insabi no contó con la información de la cantidad de medicamentos oncológicos que la UNOPS entregó a cada una de las 32 Instituciones Públicas, a pesar de que estuvo a cargo de la logística de distribución de los medicamentos y material de curación hasta su destino final.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su revisión como IPP, de la demanda inicial de 156 claves por 6 millones 935 mil 511 piezas de medicamentos oncológicos, del mes de noviembre de 2020, únicamente se adjudicaron 104 claves por 4 millones 169 mil 089 piezas, es decir, solo 60.1%.

"Tampoco se acreditó la entrega de 55 mil 838 piezas de medicamentos oncológicos por parte del proveedor de la UNOPS a los operadores logísticos, ni se acreditó que el IMSS hubiera cubierto la demanda de 44 claves consideradas en la demanda inicial y que no fueron adquiridos por la UNOPS o por el Insabi", puntualizó.

De acuerdo con la ASF, el IMSS reintegró 682 millones 153 mil 600 pesos al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), el 2 de diciembre de 2022, 407 días después de la formalización de la conciliación de requerimientos suscrita con el Insabi.

Por su parte, con la revisión al ISSSTE, como IPP, se observó que respecto de las compras efectuadas por la UNOPS, de la demanda inicial de 122 claves por un millón 104 mil 022 piezas de medicamentos oncológicos, en noviembre de 2020, se ratificaron 87 claves por 528 mil 424 piezas.

"Sin embargo, únicamente se adjudicaron 86 claves por 764 mil 836 piezas, las cuales correspondieron al 69.3% de la demanda inicial. Tampoco se contó con la documentación que acreditó la entrega de mil 256 piezas de medicamentos e insumos por parte del proveedor de la UNOPS a los operadores logísticos, ni se acreditó que el ISSSTE hubiera cubierto la demanda de 15 claves de medicamentos consideradas en la demanda inicial y que no fueron adquiridos por la UNOPS o por el Insabi", detalla el dictamen de la auditoría.

En la revisión al Instituto Nacional de Cancerología (Incan), de la demanda inicial de 133 claves por 270 mil 439 piezas de medicamentos oncológicos, se adjudicaron 99 claves por 158 mil 879 piezas, las cuales correspondieron al 58.7%.

En el caso del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", de la demanda inicial de 46 claves por 46 mil 294 piezas de medicamentos oncológicos, únicamente se adjudicaron 20 claves por 16 mil 149 piezas (34.9%).

De la auditoría realizada por la ASF al IMSS, al ISSSTE, al Instituto Nacional de Cancerología y al Hospital Infantil de México "Federico Gómez", se determinó un monto por 940 mil 774.64 pesos; durante la revisión, se recuperaron 188 mil 962.69 pesos; y están pendientes de aclaración 751 mil 811.95 pesos.

"Se observaron diversas deficiencias en las adquisiciones consolidadas de medicamentos oncológicos efectuadas por el Insabi... de los recursos pagados en el ejercicio 2021 por el Insabi a la UNOPS, no se conoció el monto pagado detallado por los costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, así como de los costos indirectos", determinó la Auditoria Superior de la Federación.