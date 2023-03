Insaculación de consejeros del INE debe ser en Diputados: PVEM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, señaló que ante la falta de consenso para elegir a tres consejeros y a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), lo más seguro es que tengan que elegirlos a través de la insaculación, pero en la Cámara Baja, y no llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para ello, dijo que su grupo parlamentario seguirá en las negociaciones; sin embargo, ante la negativa del Partido Acción Nacional (PAN) para apoyar a los perfiles propuestos por el Comité Técnico Evaluador, "lo que sigue es la insaculación aquí, en la Cámara de Diputados".

"Para nosotros no es opción ir a la SCJN. No vamos a renunciar a esa obligación que tenemos", y añadió que realizarán lo que sea materialmente posible, de acuerdo a la Constitución para lograrlo.

Detalló que su grupo parlamentario ha estado sosteniendo diversas reuniones bilaterales y trilaterales con las fuerzas políticas, buscando construir los acuerdos necesarios para lograr el consenso, pero no a partir de cuotas, sino de acuerdo a los perfiles.

Asimismo, manifestó su respeto a todas las personas que participaron en el proceso de selección, y al trabajo realizado por el Comité Técnico Evaluador.