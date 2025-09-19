Insiste Sheinbaum en no juzgar a toda la Marina

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cuestionada sobre la posibilidad de reevaluar la decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en los recintos fiscales, ante el caso de huachicol fiscal relacionado con la Secretaría de Marina (Semar), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no se puede juzgar a toda una institución si hay algunos elementos que cayeron en corrupción.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "hay mucho mayor control" y destacó el papel que tiene la Semar con las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS).

"Si se encuentra que hay elementos vinculados con algún caso de corrupción, se procede, pero no por eso se va a juzgar a todos los elementos de una institución o a una institución completa", dijo Sheinbaum Pardo al señalar que la propia Marina denunció el caso de huachicol fiscal.

"Si hay un elemento civil, o militar, o naval involucrado en un acto de corrupción, se procede. pero eso no quiere decir que toda la Marina, que todo el Ejército, que toda la Sedena, que las Fuerzas Armadas están involucrados en actos de corrupción, no es cierto", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que el ingreso en aduana subió a 250 mil millones de pesos en un año, lo que es la mejor prueba de que disminuye la corrupción. "Cuando se toma el control, pues que hay más recaudación".

"En este año ha aumentado la recaudación casi 200 mil millones de pesos adicionales en aduanas, pues quiere decir que se está combatiendo la corrupción", comentó.