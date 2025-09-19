logo pulso
Suman 200 potosinos repatriados desde EU

Se trata de una cifra muy por debajo de la expectativa prevista para gestión del presidente Donald Trump

Por Rubén Pacheco

Septiembre 19, 2025 11:55 a.m.
A
En lo que va del 2025, se han registrado alrededor de 200 repatriaciones de ciudadanos potosinos de Estados Unidos de América, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Subrayó que pese a lo estimado por las posturas oficiales, el gobierno del presidente Joe Biden expulsó más paisanos que la administración del mandatario Donald Trump.

"Todos estos son bastante relativos, de acuerdo con tu pregunta, porque son muy pocos los que llegan. De hecho, se redujeron las atenciones que tuvimos este año, en comparamos con el 2024", complementó.

En entrevista, reconoció que este año se esperaba la llegada de cientos o incluso mil ciudadanos potosinos repatriados, sin embargo, hasta el momento se contabilizan alrededor de 200 personas.

Expuso que, en la actualidad algunos municipios reportan el regreso de cuatro o cinco personas, una cifra muy por debajo de la expectativa prevista en la gestión del presidente Donald Trump.

Remarcó que, desde el inicio de la presente administración estatal se aplican programas de acompañamiento para los paisanos, es decir, no derivado de las medidas de la nueva gestión estadounidense.

