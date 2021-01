Instagram estrena diseño para las Historias

Dentro de Instagram uno de los elementos más populares son las Historias, pero siempre hay espacio para una mejorar y la plataforma comenzará a implementar un nuevo diseño para todos los usuarios luego de probarlo con solo algunos a inicios de 2021. Te explicamos cómo se verá el cambio.

Con esta actualización los usuarios ahora podrán acceder a vistas previas al hacer clic en los extremos de la Historia para poder ver la anterior y la siguiente. Instagram dice que esa función tiene la intención de hacer más inmersiva y simple el navegar por este contenido, en comparación con la versión anterior.

Por otra parte, durante las últimas semanas, la plataforma también ha realizado otros ajustes en cuanto a la visualización de las Historias en la versión de escritorio por ejemplo, ha aumentado su tamaño, introdujo controles para pausar y reproducir y agregó una opción de silenciar o reactivar este contenido.

En los próximos días comenzarás a ver los cambios implementados.

Normas comunitarias

Más allá del diseño de Instagram si quieres disfrutar de la experiencia que ofrece esta red social, propiedad de Facebook, es importante que conozcas cuáles son las reglas que debes seguir para fomentar un ambiente amigable en la plataforma.

"Instagram trabaja continuamente para mejorar las normas comunitarias de la plataforma para mantener a la comunidad en un ambiente seguro y respetuoso. Estas permiten que los usuarios se expresen o inspiren con tranquilidad mientras que evitan la creación y distribución de contenido que desinforma y/o incita al odio, al bullying o acoso", señaló la compañía mediante su blog.

El equipo de seguridad de Instagram se encarga de analizar y actualizar constantemente las políticas, por ello es que consideran importante que los usuarios estén informados sobre las normas comunitarias, con el propósito de que su contenido siga siendo

Algunos de los puntos que destacan y se aplican para subir fotos a Reels o Stories son:

Utiliza contenido propio. Las fotos y videos originales son los más apreciados por los usuarios. Evita compartir el contenido del que no tienes derechos de propiedad intelectual, que hayas copiado o que encontraste en internet.

Publica contenido apropiado para todo público. Fotos, videos o comentarios relacionados con desnudos, actos sexuales o primeros planos de genitales y pezones están restringidos; esto no aplica para aquellos desnudos que provengan de pinturas o esculturas. La plataforma también es estricta con contenido que muestra a menores de edad, total o parcialmente sin ropa. Los usuarios pueden profundizar más acerca de este tema en el centro Consejos para los padres de Instagram.

Genera interacciones reales. Con el fin de erradicar el llamado spam, Instagram tiene en la mira a aquellas cuentas que aumentan seguidores de forma artificial, publican contenido y comentarios repetitivos, ofrecen dinero a cambio de interacciones o que contactan con usuarios constantemente con fines comerciales.

Cumple con la ley. En Instagram no están permitidos los usuarios o actividades que hacen apología al odio, terrorismo, crimen organizado, servicios sexuales o caza furtiva; tampoco la compra-venta de armas de fuego, drogas ilegales, alcohol, medicamentos con receta, o animales, sobre todo si se encuentran en peligro de extinción. Mientras que aquellas cuentas que buscan promocionar juegos de apuestas o de habilidades con dinero de por medio deben obtener un permiso escrito por parte de Instagram para poder hacerlo.

Respeta a los usuarios. Instagram cuenta con un equipo de especialistas que revisa los reportes de amenazas contra la integridad física, de robo, vandalismo o daño financiero contra usuarios; cualquier contenido que busque humillar, avergonzar, chantajear o acosar a un usuario será retirado de la plataforma. Lo mismo sucede con aquellos mensajes con lenguaje que incita a la violencia por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo, identidad sexual, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad o enfermedad.

Protege a la comunidad. La plataforma inhabilita las cuentas o contenidos que reciban reportes por fomentar las autolesiones de cualquier tipo. Instagram trabaja en materiales de apoyo y educativos para que los usuarios que pasen por una situación difícil encuentren el apoyo que necesitan en el Servicio de ayuda y, sobre todo, una comunidad que los oriente.

Evita el contenido explícito. Instagram apuesta por la libertad de expresión dentro de la plataforma y la información periodística verídica, pero es posible que algunas fotos o videos sean retirados por contener violencia gráfica con el objetivo de mantenerse como un lugar seguro. Si compartes algo de este tipo es recomendable incluir un pie de foto que advierta lo explícito de las imágenes.