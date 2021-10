Instalan comisión de Energía para analizar reforma de AMLO

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados quedó formalmente instalada para analizar, debatir, y en su caso votar la iniciativa de reforma constitucional del presidente, Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica; y al fijar su posición el grupo parlamentario del PRI continúa sin fijar una posición e insiste en ir a un parlamento abierto para debatir este proyecto presidencial.

Durante su sesión de instalación, los grupos parlamentarios fijaron su posición respecto de la reforma presidencial, y como se preveía Morena, PT y Verde adelantaron su voto a favor del proyecto presidencial; el PAN y el PRD, reiteraron que no avalarán un proyecto que vaya en retroceso o contra el medio ambiente.

En esta sesión, el presidente Manuel Rodríguez (Morena), adelantó que el próximo martes 13 de octubre tendrán su primera sesión ordinaria donde aprobarán su programa anual de trabajo, pero aún no definió la ruta para analizar el proyecto presidencial.

En esta sesión, la diputada del PRI, Karina Barrón insistió en que están de acuerdo a ir a un parlamento abierto para escuchar, discutir y llegar a consensos, pero siempre a favor de los mexicanos que representan; y a nombre de su coordinador, Rubén Moreira y su dirigente nacional Alejandro Moreno, pidió hacer equipo para la mejor construcción de acuerdos.

"Vengo en representación del grupo parlamentario del PRI y para cada uno de nosotros el formar parte de una de las comisiones más importantes, y las cuales van a marcar rumbo de nuestro país. A nombre del grupo parlamentario, pues hacer la mención más importante: nosotros estamos en el acuerdo como siempre lo hemos dicho de un parlamento abierto, de escuchar, de discutir, de respetar, de llegar a un consenso, pero siempre a favor de cada uno de los que estamos representando", señaló.

Y agregó: "A nombre de nuestro coordinador, Rubén Moreira y de nuestro presidente, hago nada más mención de la importancia que es el abrir a esa discusión de parlamento abierto. Es importante escuchar a cada uno de los actores que estamos involucrados, nada más decir y hacer ese llamado: hagamos equipo para la mejor construcción, hagamos equipo con respeto para poder sacar adelante las mejores decisiones para cada uno de nosotros".

En su oportunidad, el panista Justino Arreaga, pidió legislar de manera prudente y democrática y solicitó la participación de académicos, y adelantó que no van a dar un solo voto a propuestas que los lleven al retroceso,

"El Presidente propone destruir el sistema eléctrico nacional y entregársela en bandeja de plata a Manuel Bartlett. Desde aquí enviamos el mensaje a la nación, no lo vamos a permitir, no tienen mayoría calificada, ni la tendrán. El bloque opositor está más fuerte y unido que nunca", señaló.

"No vamos a dar un solo voto a propuestas que nos lleven a un retroceso en las libertades y en el bienestar de la población, queremos visualizar el México del futuro y construirlo de la mano de todas las fuerzas políticas (...) la reforma presidencial es regresiva, violatoria de derechos constitucionales, destruye la certeza y seguridad energética, propicia la contaminación y destrucción del medio ambiente, promoverá el incremento de precios al consumidor, provocará desempleo, destruirá la competitividad en el sector energético, viola el T-Mec y provocará que se incumplan los compromisos de México y aumentará la corrupción", dijo el panista.

Por su parte, el perredista Mauricio Prieto, adelantó que seguirán trabajando para abrir un dialogo con la sociedad y con los expertos, y explicó que desde el Sol Azteca van a defender lo que tanto les ha costado a los mexicanos y dijo que no van a permitir que se siga tomando la decisión de una sola persona.

"El PRD va por construir y tratar de sacar una reforma acorde a las circunstancias actuales, sin pasar por encima de nuestro medio ambiente (...) Es importante escuchar a todos los actores involucrados. Hagamos equipo para la mejor construcción, hagamos equipo con respeto para poder sacar adelante de las mejores decisiones para cada uno de nosotros", dijo el perredista.

Por Morena hablo el presidente de este órgano legislativo, Manuel Rodríguez calificó este momento como histórico por el análisis de la reforma del Presidente de la República y dijo que el proyecto está sustentado en la seguridad energética, la recuperación de la rectoría del Estado en los sectores estratégicos de la nación y acabar con las condiciones asimétricas del mercado eléctrico nos exige prudencia y tolerancia.

"El debate debe ser apasionado, por supuesto que sí, pues estaremos abordando a un sector como el eléctrico, que desempeñará un papel cada vez más importante en el suministro de energía en el mundo. Lo cual nos exige un debate responsable, inteligente y fértil, que se traduzca en acuerdos, en consensos, donde por encima de cualquier interés particular, cumplamos con nuestro deber como integrantes de esa soberanía popular de velar por los intereses de todos los mexicanos", destacó.

Asimismo, el vicecoordinador del PT Gerardo Fernández Noroña, dijo que espera que se lleguen a acuerdos, prevé un amplio debate y adelantó que en su partido están por recuperar la soberanía nacional y pronosticó que la CFE va a ser la empresa más importante. Y dijo que no descartan también el rescate de Pemex.

Llamó a la oposición a repensar su posición de defender a las empresas privadas y dijo que quienes defienden las energías limpias, está defendiendo el saqueo y el atraco a México.