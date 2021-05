Instituto Electoral avala candidatura de Evelyn Salgado a gubernatura de Guerrero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el registro de Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Este mediodía, en sesión virtual los consejeros electorales del IEPC aprobaron por mayoría el registro de Salgado Pineda como candidata a la gubernatura, en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio.

La noche del sábado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, su padre, su madre, María de Jesús Pineda y sus hermanas, acompañaron a Salgado Pineda a solicitar su registro ante el IEPC.

El mismo sábado, la dirigencia nacional de Morena anunció que Salgado Pineda ganó las tres encuestas que se levantaron para elegir a la sustituta del senador con licencia.

Salgado Macedonio negó que haya propuesto a su hija como candidata, sino fue la Comisión Nacional de Elecciones quien incluyó a Salgado Pineda en las encuestas.

A Salgado Macedonio el Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló su registro como candidato por supuestas omisiones en la comprobación de sus gastos de precampaña.

Esa decisión la ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras impugnar en dos ocasiones el morenista.

"Hay quienes creen que hace unos días nos vencieron, lo que no saben es que no se puede vencer a quienes nunca se rinden; la adversidad nos ha fortalecido, nos ha unido más que nunca y han hecho de este movimiento un solo corazón", dijo Evelyn Salgado durante el mitin tras solicitar su registro.

La candidata negó que en caso de ganar, entregará el cargo a su padre y afirmó que gobernará durante los seis años.

Por su parte, Salgado Macedonio ha dicho que en el eventual gobierno de su hija, sólo será un espectador.

Además, anunció que al término de la campaña regresará al Senado de la República.

Hasta este momento, no se ha anunciado cuándo comenzará su campaña Evelyn Salgado, a quien sólo le queda un mes, pues durante 30 días la candidatura de su padre estuvo en un litigio legal para que se la devolvieran.

Félix Salgado Macedonio felicitó a su hija, Evelyn Salgado Pineda, luego de que su candidatura fuera aprobada por unanimidad por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

"¡Muchas felicidades! ¡Hay Toro!", escribió Félix Salgado junto a una foto de su hija con la leyenda "Gobernadora 2021-2027".

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su publicación en Facebook con un "¡Hay toro!"

El mensaje desató suspicacias pues que al referirse a la "juanitas", hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles "Juanito", quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en 2009.