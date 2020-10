Instruye AMLO al titular del ISSSTE a rescatar el instituto

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, realizar un plan para rescatar al Instituto, con el objeto de rehabilitar los hospitales, clínicas, contratar médicos, comprar equipos y que mejore sustancialmente el servicio.

Al supervisar la rehabilitación de la Clínica-Hospital del ISSSTE de esta ciudad, el titular del Ejecutivo dijo que se dispondrá de los recursos que sean necesarios porque el objetivo es recuperar el sistema de salud para garantizar el bienestar de los trabajadores del Estado.

"Los instruyo de que se pongan de acuerdo para rescatar al ISSSTE, esa es la misión, yo voy a apoyar, yo voy a respaldar, no les van a faltar los recursos todo lo que se necesite para rehabilitar las clínicas, para contratar personal para que haya medicamentos, tengan equipos y mejore sustancialmente esta institución".

No obstante, el titular del Ejecutivo reconoció que a su administración le ha costado mucho trabajo el resolver el problema del abasto de medicamentos porque es un negocio de más de 100 mil millones de pesos, con distribuidores con influencias políticas, quienes vendían medicamentos con una gran corrupción.

"Hace poco sucedió un caso bastante raro de que se compraron medicamentos para niños y niñas con cáncer y se robaron todos los medicamentos, y se están encontrando tirados a la basura, lo que buscaban era poner en evidencia al gobierno, pero como es de dominio público, nosotros somos muy perseverantes, no nos rendimos y hemos decidido acabar con la corrupción".

El presidente López Obrador advirtió que ya nadie va a poder robar lo que es del pueblo, ya nadie va poder saquear como lo hacían anteriormente.?"No es justo, no es humano que impere la corrupción y que sólo se beneficie una minoría rapaz mientras la mayoría del pueblo carece hasta de lo más indispensable, que quede claro primero los pobres", dijo.