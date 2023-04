"Insuficiente, plazo para hacer efectiva invalidez de GN a Sedena", asegura Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró insuficiente el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al gobierno federal para que la Guardia Nacional sea readscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a partir del 1 de enero de 2024.

El coordinador parlamentario afirmó que será difícil que en menos de nueve meses, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda concluir este proceso.

"Es un término y un plazo que no es suficiente para que eso suceda. Vamos a ver en la práctica. Pero, es una decisión de la Corte y en ese sentido debe de observarse. (...) No sé qué consideraciones tuvieron para tomar esa decisión y evidentemente es un plazo corto", advirtió.

En contraste, senadores de oposición señalaron que el plazo establecido por el máximo tribunal del país es suficiente y adecuado.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD, aseguró que el plazo otorgado de aquí al inicio del próximo año es razonable.

"Es el plazo fatal, es un plazo que se tiene que cumplir, porque es el cumplimiento de sentencia que se tiene que hacer. (...) La verdad es que se pensaba que iba a ser menor el plazo. Me parece que es un plazo razonable, le están dando todo lo que resta del año y a partir del 1 de enero tendrá que estar cumplido", expresó.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, estimó que el gobierno tiene todas las condiciones para cumplir con este plazo.

"Yo no creo que haya obstáculos. Insisto, el gobierno tiene todos los medios y recursos para poder cumplir con ese plazo", puntualizó.

Este jueves, el pleno de la SCJN, por mayoría de nueve votos, resolvió que la invalidez de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2024.