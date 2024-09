Insulto a la democracia, anulación de elección en la Cuauhtémoc: PAN

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Patricia Báez, sostuvo que anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y desconocer "el legítimo triunfo" de Alessandra Rojo de la Vega así como de las y los concejales electos, es un insulto para los electores de la demarcación y una afrenta para la democracia de la Ciudad.

"No nos quedaremos de brazos cruzados, ni permitiremos que se consuma este atraco a la voluntad de miles de ciudadanos que votaron por Alejandra Rojo de la Vega y nuestros Concejales, Eva Yahel Guerrero, Kevin Ríos, César Ramírez y Rosalía Villasana; para ellos toda nuestra solidaridad y respaldo en la defensa de su triunfo".

En la defensa del voto, afirmó Báez Guerrero, "Acción Nacional agotará todas las instancias legales para exigir que la voluntad ciudadana se respete por lo que le hacemos un respetuoso y enérgico llamado a los magistrados de la Sala Regional a no dejarse amedrentar por líderes o intereses políticos".

Ante esto, solicitó a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corregir la resolución del Tribunal Electoral de la CDMX y actuar con independencia, imparcialidad y justicia para devolverle a las y los habitantes de la Cuauhtémoc el triunfo que se les ha arrebatado.

Al respecto, el concejal Kevin Ríos comentó que resulta increíble la determinación del Tribunal Electoral, pues los magistrados Osiris Vázquez y Armando Ambriz demostraron que sobre la ley están los compadrazgos y "peor aún, que pueden ajustar la ley a modo y anular una elección a capricho. Como concejales, acompañaremos de manera jurídica en calidad de terceros interesados a nuestra alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, y llevaremos esto hasta la última instancia porque se debe respetar la decisión de los más de 156 mil vecinos que votaron por el cambio de verdad".

Para el concejal César Ramírez la anulación de la elección en la Cuauhtémoc es una agresión grave para las y los electores y representando un atentado contra la democracia de la Ciudad. "Lo que se vive en Cuauhtémoc es un claro conflicto de interés, ya que no solo existe acoso vía el Tribunal Electoral, sino también en las Mesas de Transición de la Alcaldía Cuauhtémoc, las cuales están siendo constantemente saboteadas".