Integrante de La Unión Tepito vigiló a nueva edil de la Cuauhtémoc antes de su detención

Tras la detención de "El Toño", presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la extorsión, venta de droga y homicidios, la edil de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que el sujeto la estuvo vigilando durante días tras la denuncia pública que hizo al haber sido amenazada por integrantes de esa banda delictiva.

La alcaldesa aseveró que hará un combate frontal contra el crimen organizado dedicado a la extorsión, cobro de piso, secuestro, trata de personas, narcomenudeo, homicidio y tráfico de armas en Cuauhtémoc.

Agradeció al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por el trabajo de los agentes de inteligencia policial que capturaron la tarde del martes a Antonio Vallejo "El Toño", un expolicía y colaborador de "El Dylan" de La Unión, también detenido y vinculado a proceso.

La edil enfatizó que en 18 meses la demarcación será la más segura de la Ciudad de México, puesto que se combatirá a las organizaciones criminales.

El pasado 7 de octubre se viralizó una fotografía en la que aparece "El Toño" cerca de la alcaldesa, cuando recorría el Barrio Bravo de Tepito.

Solicita operativos en Eje 1

Sandra Cuevas además solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para liberar el arroyo vehicular del Eje 1 Norte, desde el tramo de Paseo de la Reforma hasta Avenida del Trabajo, que fue tomado por el comercio ambulante.

Vendedores consultados refirieron que desde la toma de esta vialidad y de otras tantas en el primer cuadro se han desatado la extorsión, el cobro de piso y las agresiones.

La petición se hizo a través del oficio AC/051/2021, con fecha 22 de octubre de 2021, en donde planteó la problemática que desde administraciones pasadas se ocasionó con la ocupación indebida de los carriles de circulación en la vía primaria del Eje 1 Norte.

La edil comentó que la ocupación de los ambulantes ha derivado en la existencia de un solo carril de circulación y para los peatones representa un riesgo.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado una contestación al oficio de la alcaldesa, aunque consideró que su solicitud necesita inmediata intervención.

"El retiro no depende directamente de la alcaldía, necesitamos apoyo de la fuerza pública, nosotros por sí solos no podríamos, ya que es una labor que se debe hacer en conjunto", dijo.