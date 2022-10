Intensas balaceras e incendio de autos aterran a Guaymas, Sonora

A-AA+

GUAYMAS, Son., octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Las hostilidades entre grupos criminales no dan tregua en Guaymas, donde las intensas balaceras registradas durante la madrugada de este lunes 17 de octubre, provocaron que algunos padres de familia no mandaran a sus hijos a la escuela.

Residentes de este puerto reportaron en redes sociales hasta 40 minutos de tiroteos. Además, captaron las ráfagas de armas de grueso calibre que no sólo rompían el silencio, sino la tranquilidad de toda la noche.

En las primeras horas del día se reportaba una fuerte balacera en el sector Guaymas Nortes, en las proximidades del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Germán.

De manera extraoficial se dijo que el ataque armado fue contra el Cereso, donde la tarde del 13 de octubre se registró un motín de reos que tuvo como consecuencia el traslado de 116 reos a otros reclusorios del estado.

Entre las acciones violentas que se registraron fue el incendio de vehículos en el fraccionamiento Arrecifes, donde se advirtió que los sujetos arrojaron poncha llantas.

"Que tristeza lo que pasa en Guaymas", reacciones en redes de pobladores

El usuario de Facebook, Ruben Alfredo Aguirre, publicó fotografías de sus vehículos quemados.

"Así quedaron mis carros, que afán de la gente de no dejar vivir en paz... gracias a los vecinos el asunto no paso a mayores... Gracias a Dios. Desafortunadamente prendieron fuego a este carro, el cual estaba desenergizado, el motor de arranque averiado... No queda más que no hacer corajes ni remediar nada... buenas noches Guaymas, cada día estamos peor la neta y está de weba!", lamentó.

En la publicación tuvo muestras de solidaridad. "Gracias a Dios estas bien y tu familia pero me imagino la impotencia que has de sentir, mucho esfuerzo para hacerse de las cosas uno y que te las roben o destruyan.

Se encomiendan a Dios. "Que tristeza lo que pasa en Guaymas..en que se convirtió..en campo de guerra....Dios cuide y proteja a mi familia...y amigos que radican".

"Fue una noche espantosa llena de miedo, es horrible todo, Dios cuida a nuestras familia y aléjalas de todo mal", rogaron.

Algunos padres de familia manifestaron que no llevarían a sus hijos a la escuela por temor a un evento de violencia cuando se encuentren en clases.

A las 02:48 horas de hoy lunes, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se recibió alerta a 9-1-1 por detonaciones de arma de fuego en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Guaymas.

"Atienden elementos de los tres niveles de gobierno. Se reporta incendio sobre una vialidad y de un vehículo, sin que estos se hayan propagado y fueron controlados por elementos de auxilio".

Los elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal, Municipal, Marina y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) mantienen operativo en la zona en búsqueda de quienes realizaron las detonaciones y resguardando la seguridad de los habitantes de la zona.