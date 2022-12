Intenta agredir a perro por orinarlo y dueño lo balea en CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Un hombre, aparentemente en situación de calle, fue herido con arma de fuego la mañana del domingo a unos metros de Paseo de la Reforma, muy cerca de la escultura conocida como "El Caballito", todo por una discusión que sostuvo la víctima con el dueño de un perro, pues el can se orinó encima del agredido quien al medio, dormía tranquilamente hasta que llegó el perro y lo despertó con sus orines.

El hecho ocurrió en los alrededores de una jardinera que se encuentra en el cruce de Eje-1 Poniente y Paseo de la Reforma, donde llegaron paramédicos del ERUM a brindarle atención médica al herido y personal de la Policía Capital a intentar detener al agresor.

De quien hasta el momento no se tienen mayores referencias, pues una vez que disparó, escapó con rumbo desconocido, pero ya se analizan las diversas cámaras de vigilancia ubicada en toda esa zona, por lo que no se descarta que en las siguientes horas se dé a conocer su detención.

Sobre cómo sucedieron, fueron algunos testigos y parte de la declaración de la propia víctima vertidas a los Policías Preventivos, quienes refirieron que todo fue ocasionado por un perro, pues cuando hacía sus necesidades muy cerca del afectado, este reclamo y lo "fintó" con patearlo, lo que molestó al dueño.

Quien defendió a su animal y dijo que era "natural" lo que hizo, luego de enfrascarse en una discusión y al percatarse que el ofendido aún quería lastimar al can, desenfundó una pistola revólver y disparó al piso, hiriendo a quien reclamaba.

Luego de eso se solicitó la intervención de paramédicos y policías, quienes refirieron testigos, a pesar de que la zona es muy vigilada, tardaron más de 10 minutos en llegar, tiempo en el cual, aseguran, el agresor escapó.