Intereses en construcción del AIFA generaron violencia: Delgado

Intereses en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fueron los que generaron los hechos violentos del pasado 6 de junio que propiciaron la anulación de los comicios en Nextlalpan, señaló Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, llamó al gobierno estatal a que meta las manos pero para garantizar elecciones pacíficas y libres para elegir una nueva alcaldesa que se celebrarán el próximo 14 de noviembre.

Esto al acudir a este municipio al registro formal de la planilla municipal de Morena, encabezada por Lorena Alameda, quien fue acompañada por el dirigente nacional, el senador Higinio Martínez, la delegada del CEN de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero; el líder del Grupo Parlamentario de Morena en la 61 Legislatura local, Maurilio Hernández González; la diputada local Azucena Cisneros y los legisladores locales Daniel Sibaja, Ariel Juárez, Marco Cruz, las alcaldesas electas Elena García, de Tultitlán, y Sergio Luna de Tultepec, así como la actual alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza.

En Nextlalpan hay muchos intereses entorno a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la región, y cuyos grupos fueron los que generaron violencia en los comicios del 6 de junio ante el triunfo que llevaba Morena, señaló Mario Delgado.

La violencia generada el 6 de junio, día de las votaciones para elegir presidenta municipal "No nos extrañó que ocurrieran, porque el triunfo de Morena era contundente, por eso intervinieron. Ahora pedimos que se deje que la gente decida libremente en los comicios extraordinarios", señaló Mario Delgado.

Nextlalpan "es un pueblo pacífico y democrático y en esta zona el Aeropuerto será un referente nacional e internacional, que detonará el desarrollo en los municipios de la región", apuntó el dirigente nacional de Morena.

La candidata a presidenta municipal, Lorena Alameda, agradeció el respaldo de su partido y pidió que se garantice la seguridad el día de los comicios, para que se permita un proceso limpio y transparente, y sostuvo que no tiene miedo de padecer algún incidente violento en su contra, pues tiene el respaldo de la gente.

"Estamos en un momento diferente, vamos para adelante, por eso pido a las planillas comportarse a la altura de un proceso limpio y transparente".

Mario Delgado afirmó que cualquier intento del gobierno estatal por usar los programas sociales o el emblemático programa Tarjeta Salario Rosa de manera ilegal para beneficiar a la Alianza PRI-PAN-PRD será evidente y la gente estará muy al pendiente para impedirlo.

La delegada del CEN en el Edomex, Martha Guerrero aseveró que la candidata no estará sola en la jornada electoral ni en los comicios, pues cuenta con todo el respaldo del partido a nivel nacional y estatal, así como de liderazgos para garantizar una elección libre y pacífica.

"Tenemos una planilla registrada y no viene sola, estará acompañada del partido, hacemos un llamado al Gobernador Alfredo del Mazo a otorgar la seguridad y que no metan las manos a favor del PRI, puede ser un ejercicio con mucha pacificación".