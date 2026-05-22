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Interpol ficha a los acusados por EU

Por El Universal

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Interpol ficha a los acusados por EU

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se emitieron fichas rojas de la Interpol para detener y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador de Morena, Enrique Inzunza, y a los otros acusados de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si abandonan el país.

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de EU, eso hace que se alerten fichas rojas por parte del Interpol, eso es el gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de EU, pudieran llegar a detenerlos".

En Palacio Nacional, dijo desconocer el paradero de los acusados por el gobierno estadounidense, exceptuando a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas de la misma entidad, quienes ya están detenidos en Estados Unidos.

"La fiscalía abre una investigación, entonces, ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna, con las otras personas", afirmó.

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Sin embargo, aseguró que la Guardia Nacional mantiene la protección a Rocha Moya, y que éste se encuentra en dicha entidad. "Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicite, y a partir de una evaluación de riesgos, sí entiendo que sí. [¿Está en Sinaloa?], sí, entiendo que sí, está en su casa", dijo.

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