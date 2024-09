Interponen amparo contra reforma judicial 71 diputados del PAN

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados interpuso un amparo en contra de la reforma judicial que fue aprobada por Morena y aliados el pasado 4 de septiembre.

Este amparo se presentó a las 19:30 horas de este lunes y EL UNIVERSAL posee una copia.

Las y los 71 legisladores panistas solicitaron la protección de la justicia ante el juzgado décimo tercero de circuito con sede en la Ciudad de México, bajo el argumento de violaciones al proceso legislativo.

"Hubo grandes vicios de origen en la aprobación de la reforma judicial, vicios que pueden incluso acarrear la nulidad de la propia reforma, toda vez que lo que estamos impugnando es específicamente el proceso, y ya existen precedentes de la Suprema Corte en donde sí da al lugar a la entrada el estudio de este tipo de solicitudes", explicó a EL UNIVERSAL el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández.

Entre las presuntas violaciones, el PAN denunció que la convocatoria al momento del cambio de sede no fue correctamente notificada; que las condiciones en las cuales se debatió el día de la aprobación de la reforma judicial no reunió las condiciones de certeza "porque nunca hubo un registro de asistencia"; y el desconocimiento de si las personas que participaron en las votaciones económicas era realmente diputadas y diputados.

También falta de certeza de que existiera el quórum en cada una de las votaciones de las reservas y de la propia votación de la reforma; e inexistencia de una consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas y afro mexicanas previo al aval de una reforma constitucional, entre otras: "El amparo ya fue admitido y vamos a esperar los plazos de ley para que seamos requeridos".

Téllez Hernández adelantó que también alistan una acción de inconstitucionalidad con el apoyo del PRI y Movimiento Ciudadano, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de dicha reforma.

Explicó que aunque la oposición no alcanza el 33% que la ley mandata, apelarán al "derecho de las minorías".

"Vamos a presentarla aun cuando no reunamos ese porcentaje porque creemos que el espíritu de la Constitución es dar protección y voz a las minorías, entonces creemos que el porcentaje solamente es un porcentaje de manera circunstancial, pero nosotros vamos a pelar al espíritu de la Constitución para que una minoría, en este caso Acción Nacional y los diputados de oposición que se quieran sumar, presentaremos la acción de inconstitucionalidad. Sabemos que es difícil por el tema del porcentaje, pero creemos que hay otros artículos que nos pueden dar acompañamiento y fortaleza para pedir la acción de inconstitucionalidad", detalló.

Además interpondrán querellas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Internacional de Justicia.

El diputado panista adelantó que esa ruta legislativa será la misma para la reforma a la Guardia Nacional y el resto de las constitucionales que aprueben Morena y aliados, y que sean consideradas como regresivas por la oposición.

"Estaremos siguiendo la misma ruta jurídica en cada una de las modificaciones constitucionales regresivas que se están poniendo sobre la mesa y aprobando de forma irresponsable en este momento por la fracción mayoritaria en el poder legislativo", refirió.