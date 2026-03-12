logo pulso
Inunda agua contaminada Guadalajara

Por El Universal

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
Guadalajara, Jal.- A menos de tres meses del inicio del Mundial de Futbol, la zona metropolitana de Guadalajara, una de sus sedes, padece un importante problema de contaminación en el agua que llega a los hogares de sus habitantes, que provoca que en una amplia zona de la urbe el líquido salga turbio y con olor desagradable.

Mientras las autoridades se enredan repartiendo culpas y asegurando que todo es causado por descargas clandestinas de aguas residuales en el sistema de conducción desde el lago de Chapala —principal afluente de la ciudad—, el investigador Arturo Gleason señala que el asunto es más serio que una "crisis" y tiene que ver con lo que la ONU ha llamado "bancarrota hídrica", pues ni siquiera hay un diagnóstico preciso de los problemas que afectan a todo el sistema de abastecimiento.

Desde finales de febrero habitantes de varias colonias de Guadalajara y Tlaquepaque comenzaron a denunciar a través de redes sociales y en programas radiofónicos que en sus casas el agua salía de color café oscuro y con un mal olor parecido al azufre, a fierro oxidado o al que emana del caño; muchos usuarios señalaron haber reportado el problema al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo que depende del gobierno estatal y al que los ayuntamientos de la ciudad cedieron la facultad de operar el abasto de agua desde finales de la década de los 70.

