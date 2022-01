Inundan redes sociales pruebas rápidas de Covid-19

"Si está autorizada o no es lo de menos, quiero tener un resultado", dijo Gabriela, de 40 años, de la alcaldía Iztapalapa, quien se practicó ella misma una prueba rápida de Covid-19, la cual salió positiva, y que compró por medio de redes sociales.

A principios de enero, la familia Hernández, integrada por cuatro personas, presentó tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal y fiebre, pero debido a que los centros de salud de la capital se encuentran saturados, decidieron adquirir pruebas de antígeno a través de Facebook.

Gabriela encontró una promoción en un grupo de vecinos donde vendían cajas con cinco pruebas de Covid-19 por 500 pesos de la marca Realy Tech, las cuales prometen resultados de 15 a 20 minutos o de manera instantánea mediante exudado nasal.

La venta de pruebas rápidas en la Ciudad de México se ha incrementado en redes sociales. Se asegura que están aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En grupos de vecinos y Marketplace de Facebook se ofertan pruebas de antígenos. Los precios van desde 70 a 600 pesos, dependiendo la marca y cantidad. Hay "descuentos" por mayoreo.

"Pruebas rápidas de antígenos SARS COV-2, aplicación casera, los resultados los obtienes entre 15 a 20 minutos", anunció un vecino de Santa Cruz Meyehualco, de la alcaldía Iztapalapa; el mismo caso se repite en grupos de vecinos de las 16 demarcaciones.

Las marcas más comunes de los test en venta, provenientes sobre todo de China y Corea del Sur, son Realy Tech, Szybo, Roche, Abbott y Genrui, que aseguran están aprobadas por Cofepris.

Gabriela se quedó de ver con una persona en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, quien le aseguró que el test es 100% fidedigno y podía detectar el "nuevo bicho de ómicron". Le ofreció una prueba de anticuerpos, es decir, de sangre, para que se la practique en 14 días.

"Creo que tener un resultado te da certidumbre de lo que tienes. La verdad, ponerte a buscar si está o no autorizada es lo de menos, si las venden es porque da un resultado certero. Original o certificada no significa que no dé un resultado bueno. Yo las compré en un grupo de vecinos", comentó al ser entrevistada vía telefónica por EL UNIVERSAL.

Su esposo y dos hijos se sometieron a la prueba del exudado nasal que Gabriela se realizó, y pese a tener síntomas, salieron negativos. No obstante, decidieron aislarse, llevan 10 días.

"Gastamos 650 pesos, creo que las autoridades deben ampliar más el número de pruebas gratuitas. Si es o no Covid-19 ya nos aislamos, pero valoramos salir en los siguientes días por una prueba en un centro de salud para tener un resultado y que, en el caso de mi esposo, pueda justificar realmente por qué no fue a trabajar", contó Gabriela.

No cesa saturación

Desde principios de 2022, los ciudadanos han saturado centros de salud, kioscos, plazas comerciales, laboratorios privados y hospitales para realizarse una prueba de Covid-19 ante el incremento de casos por la variante ómicron y pese al llamado de las autoridades de no realizarla si presentan síntomas.

Este martes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se están aplicando más pruebas de las que históricamente se han realizado, incluso que este martes se practicaron 30 mil.

"Hay suficientes pruebas, y se están adquiriendo las pruebas necesarias, pero no es un asunto de adquirir muchísimo más, mejor orientamos los recursos a lo que se requiere, que es la vacunación y también que los centros de salud tengan los suficientes medicamentos", aseguró.