Invalidar ampliación de dirigencia no afectará elecciones: Delgado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado señaló que de aprobarse el proyecto del Tribunal Electoral para invalidar la prórroga de su dirigencia sería una "intromisión inaceptable en la vida de nuestro partido".

Sin embargo, en conferencia de prensa afirmó que en caso de dejar la dirigencia este año, no se pone en riesgo la organización interna para las elecciones de 2024.

"No se pone en riesgo. Tenemos un partido organizado, un partido muy sólido en todo el país. Hemos logrado institucionalizar una parte de la vida de nuestro órgano político, es nuestra responsabilidad", sostuvo.

"Ningún ataque a Morena va a poner en riesgo que organicemos el proceso electoral de 2024", añadió.

Puntualizó que en el Congreso Nacional Ordinario del año pasado, se votó la modificación de documentos básicos por mil 800 a favor, 520 en contra y 38 abstenciones.

Además, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que el artículo tercero transitorio está dentro del ejercicio de los partidos de auto organización.

"No hay nada que esconder. Todo se hizo de manera legal, legítima", insistió.

Con este artículo, señaló que se buscaba "evitar que en pleno proceso de sucesión presidencial entráramos a un proceso de renovación de la presidencia y de la secretaría general de Morena".