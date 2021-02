Investigan a trabajadores por paciente que murió afuera del hospital

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declaró que se encuentra en desarrollo una investigación interna laboral a tres trabajadores del hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, en Magdalena de las Salinas, por una posible negativa de servicio al paciente que falleció en la entrada de la Unidad Médica de Alta Especialidad.

De igual manera informó que dará cumplimiento inmediato a cada requerimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento del hombre. El organismo mencionó que la titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente del IMSS estableció comunicación con los familiares para externarles solidaridad y compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabaja junto con la institución para esclarecer los hechos luego de que supuestamente el paciente no recibió apoyo de personal médico. Primeras versiones del IMSS afirmaban que en ningún momento se le negó la atención médica al paciente, pues "al momento que llegó la persona, una médica de turno se alertó para atenderlo. Sin embargo, las personas presentes gritaron que era sospechoso a Covid-19, por ello, ingresó a colocarse el Equipo de Protección Personal para otorgarle la atención médica como indica el protocolo de atención".

También, el instituto informó que el paciente fue trasladado por sus familiares en auto particular, quienes refirieron que ya no respiraba al momento de llegar al hospital y que posteriormente el enfermo fue revisado por personal paramédico que se encontraba presente en el sitio, quienes lo encontraron sin signos vitales, confirmando el fallecimiento.