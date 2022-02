Investigan bienes "desaparecidos" del CJF

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene abiertas investigaciones sobre la adquisición, realizada entre 2018 y 2020, de bienes inmuebles por más de 400 millones de pesos que hasta ahora no aparecen en inventarios físicos.

De acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2020, tercera entrega, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el último año de gestión del ministro presidente Luis María Aguilar Morales y en los dos primeros años de administración del ministro Arturo Zaldívar, el CJF no localizó en inventarios físicos bienes inmuebles que fueron adquiridos por 456 millones 884 mil 400 pesos.

"Bienes no localizados en los inventarios físicos realizados en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 por 456,884.4 miles de pesos de lo que se comprobó que el área competente del CJF inició las investigaciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso", observó la ASF.

En consecuencia, el monto forma parte de los recursos que el CJF debe aclarar a la Federación.

En su dictamen, la Auditoría también observó que el CJF mantiene pendiente la devolución de 1 millón 455 mil 300 pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) que pagó en exceso por concepto de sueldos, pensiones alimenticias, pensiones complementarias y de gastos por comprobar.

Este monto, según la ASF, fue erogado en ejercicios anteriores a 2020, es decir, en el primer año de gestión de Zaldívar y hasta la administración de Aguilar Morales.

Pese a estas observaciones, la Auditoría concluyó que en términos generales el CJF cumplió con las disposiciones legales y normativas en materia de gasto público.