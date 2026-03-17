Investigan fallas tras operativo contra "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse la zona de captura del capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en la zona de cabañas de Tapalpa, Jalisco, donde fue herido y posteriormente murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

A casi un mes del operativo del Ejército y la Guardia Nacional, que dejó más de 50 muertos, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos afirmó que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos debido al ingreso de diversas personas a los inmuebles sin autorización, lo que alteró y contaminó la escena.

Ante esto, anunció que hará una valoración para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan.

En una tarjeta informativa, la FGR señaló que no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, ante una posible reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial", expuso.

Derivado de lo anterior, admitió que no realizó el "aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles".

Previamente a ello, refirió, tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas, principalmente periodistas, ingresaron a las cabañas y alteraron la escena.

"En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

"Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas", determinó.

Por lo que, agregó, "existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse".

Ante las críticas generadas, la Fiscalía General de la República argumentó que la detención de "El Mencho" o "El Señor de los Gallos" se logró mediante un operativo de alta complejidad táctica, cuyo objetivo principal era la captura del posible líder de ese grupo delictivo.

Y que durante el desarrollo del operativo se registraron enfrentamientos armados, derivado de la resistencia que opusieron el propio capo y diversos integrantes de la organización criminal, registrándose dicho enfrentamiento en una zona en campo abierto, despoblada y alejada del sitio de referencia.

"Como resultado de estos hechos, lamentablemente se registró la pérdida de vidas humanas y el detenido resultó herido, por lo que fue prioritario su traslado inmediato a un hospital para salvaguardar su vida.

"En ese mismo contexto, y tomándose en cuenta la complejidad de la operación, fue necesario también el traslado de los elementos que participaron en la misma para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del citado grupo criminal", expuso.



Dato

* 50 muertos al menos dejó el operativo en el que Nemesio Oseguera, "El Mencho", resultó abatido.