Investigan intoxicación de 8 turistas en Los Cabos, BC

Ocho turistas que vacacionaban en Los Cabos resultaron intoxicados por una sustancia aún desconocida y ante especulaciones sobre un posible uso de fentanilo, autoridades descartaron con pruebas de laboratorio que hubieran ingerido esta u otro tipo de droga.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó que entre los extranjeros afectados, 2 eran adultos y 6 menores de edad y señaló que los estudios dieron negativo al consumo de fentanilo, cocaína y opiáceos.

Refirió que los hechos ocurrieron, el martes 25 de julio, en el poblado de La Playa de San José del Cabo y las personas fueron atendidas por personal de Protección Civil, el Departamento de Bomberos y Seguridad Pública Municipal, así como Cruz Roja.

----Descartan uso de fentanilo

Los turistas fueron trasladados a un hospital privado en donde se les practicaron pruebas y se descartó la presencia de alguna droga; no obstante, hasta ahora no se ha definido qué tipo de sustancia provocó su intoxicación.

Derivado de su atención y seguimiento, los turistas ya se encuentran dados de alta, toda vez que se logró revertir el cuadro clínico.

Los hechos generaron especulaciones en redes sociales de un posible consumo de fentanilo. Ante ello, la PGJE descartó anoche estas versiones, pero aún queda pendiente establecer qué sustancia provocó la intoxicación.

Autoridades municipales indicaron que no se conoce con claridad, sin embargo, los primeros reportes apuntan a que habría sido por el consumo de algún alimento contaminado.