Investigan maltrato a menores en guardería de Monclova

La Procuraduría para Niños Niñas y la Familia en Coahuila (PRONNIF) inició una investigación de oficio por el maltrato a niños y bebés denunciado públicamente por madres de familia en una guardería de la ciudad de Monclova.

Natalia Flores, directora de la estancia infantil particular, KidZone, fue exhibida en dos videos donde levanta y estruja a un niño y en otro donde le pega a una bebé en la frente.

Medios de comunicación difundieron los hechos que han indignado a la opinión pública.

A través de un comunicado de Prensa, la PRONNIF informó este mediodía que derivado de notas periodísticas que señalan un presunto caso de vulneración de derechos dentro de una estancia infantil en la ciudad de Monclova inició una indagatoria.

Este miércoles 20 de octubre, personal de la Subprocuraduría de la Región Centro inició una investigación de oficio, precisó.

Primero se requirió a la estancia infantil la documentación que acredite que cuenta con las autorizaciones necesarias para su operación.

Luego se dio vista a las instancias competentes a fin de que inicien las investigaciones que les correspondan.

Estas indagatorias las harán en base a lo dispuesto en la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado.

"Hasta el momento no existe un reporte ante PRONNIF, sin embargo se continuará con las investigaciones para garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes", afirma la procuraduría en el comunicado.

Como se dio a conocer madres de familia exhibieron en redes sociales, videos de las cámaras de vigilancia, donde prueban el abuso infantil en contra de niños y bebés.

En la guardería, ubicada en la calle Zacatecas de la colonia Regina, había 45 alumnos, pero varias señoras anticiparon que ya no los van a llevar y demandaron castigo para la o las responsables del maltrato infantil.