Investigan muerte de menor dentro de "Casa de la niña" en Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo informó que se investiga la muerte de una adolescente de 14 años, quien supuestamente atentó contra su vida en los baños de la "Casa de la niña" en Pachuca, Hidalgo.

El pasado 27 de enero se informó que la menor de edad, intentó suicidarse dentro del albergue, ubicado en la colonia Venta Prieta.

Aunque la niña fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, se confirmó que perdió la vida.

Señaló que no se pueden dar a conocer mayores detalles ya que se mantienen las investigaciones para deslindar responsabilidades.

---Exigen una investigación para aclara el caso

Sobre éstos hechos los Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) exigió que se investigue el caso y lamentó que se haya registrado un incidente de esta naturaleza.

"Nos duele y al mismo tiempo nos indigna que las instituciones de Protección donde niñas, niños y adolescentes deben estar bajo resguardo, protección y cuidado del Estado sucedan éstos hechos", dijo la organización.

---Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento.

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Puedes buscar ayuda a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.