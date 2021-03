Investigan muerte de mujer tras ser vacunada contra Covid en Hidalgo

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, lamentó el fallecimiento de una mujer en Hidalgo tras recibir la vacuna contra Covid-19 y expresó sus condolencias a la familia.

Ante el hecho, López-Gatell explicó que la mujer a la hora de egresar de la unidad de vacunación presentó una muerte súbita. Aseguró que ante el evento el Comité Médico de Dictaminación estudia el caso con rigor metodológico y la vigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (Esavis).

"Queremos comentar uno de los eventos que está bajo estudio, es un muy lamentable el evento fatal que se presentó en una ciudadana de 75 años residente de Metepec, Hidalgo, y que fue vacunada ayer el día 10 al medio día, esta persona permaneció en observación por cerca de 40 minutos, y muy desafortunadamente al momento de egresar de la unidad de vacunación, al ponerse de pie presentó un momento súbito, una muerte súbita.

"Lamentamos mucho en primer lugar, queremos decirlo, lamentamos la muerte de esta persona, le mandamos nuestras condolencias a la familia y lamentamos que el evento haya ocurrido", dijo el subsecretario durante la conferencia vespertina.

Detalló que el día de hoy se realizó la necropsia, en la que afirmó que por el momento no se encontró un hallazgo evidente de causa directa de la muerte, ni de evidencia que relacionara la aplicación de la vacuna con el fallecimiento de la persona.

Destacó que la primera fase de la necropsia arrojó como un dato preliminar, que la mujer tenía una enfermedad cardiaca crónica. Asimismo, aseguró que los estudios continúan y aún no se cuenta con un dictamen oficial.

"El estudio se realizó en horas de la tarde, concluyó ya la primera fase, por el momento no existe un hallazgo evidente de cuál fue la causa directa de muerte, tampoco hay evidencia que sugiera que la vacuna pudiera haber participado en la causa de muerte. Lo que sí se encontró, como un dato preliminar en la necropsia, fue una enfermedad cardiaca crónica, una afección de la válvula mitral que es una condición de salud que en décadas pasadas estaba asociada con la fiebre reumática".

"Es un hallazgo por el momento, no es un dictamen, y se continuará el martes. Los tejidos que serán estudiados han sido puestos en las condiciones apropiadas, llevará unos días para que se proceda el estudio de tejidos a nivel microscópico", explicó.

Mujer muere 15 minutos despúes de haber sido vacunada. En un mensaje los familiares de la mujer identificada como María Solís Godinez, señalaron que el fallecimiento se dio luego de que acudió a vacunarse en contra del Covid-19, además de culpar que fue ocasionado por una negligencia médica.

Según se indicó la mujer fue encontrada sin vida 15 minutos después de que le aplicaran la vacuna, los familiares solicitan que se investigue ya que la víctima padecía de presión arterial alta y aún así le aplicaron el biológico.

De igual manera manifestaron su inconformidad debido a que el cuerpo de la mujer fue trasladado al servicio médico forense de Pachuca.

Al respecto, en redes sociales, una de las nietas de la mujer señaló, "Necesitamos el cuerpo de mi abuelita, queremos que la dejen verla y tenerla de vuelta con nosotros, los procedimientos legales han sido torpes, no le han podido dar una respuesta clara".

Sobre este caso las autoridades de Salud confirmaron el deceso e indicaron que se realizan las investigaciones al respecto.