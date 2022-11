Investigan muerte masiva "atípica" de peces en el Lago de Chapultepec

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Ante la muerte de peces del lago de Bosques de Chapultepec, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, informó que es atípica la mortandad masiva de peces Tilapia, una de las especies exóticas que desde hace años se encuentran en los lagos de Chapultepec.

En una tarjeta informativa, Sedema detalló que para investigar las causas del fenómeno se avisó al personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), quienes desde el día 4 de noviembre del 2022 están atendiendo y analizando el suministro de agua a los lagos de la Segunda Sección con un mayor aporte.

En el caso del lago Mayor, el Sistema de Aguas aumentó de 50 a 70 litros por segundo el agua suministrada en el lago Menor para que fluya hacia el lago Mayor y recupere su nivel.

Sin embargo, ante la gran cantidad de materia orgánica que se encuentra en los lagos tanto por las excretas de los peces, patos y gansos, así como por la gran cantidad de alimento que aportan los visitantes, aún no ha sido posible estabilizar las condiciones bioquímicas del agua.

La atención a esta problemática incluye las siguientes líneas de trabajo, de manera particular en los lagos menor y mayor de la Segunda Sección, en donde se presentó el fenómeno:

1. Monitoreo para verificar los niveles de agua en los lagos

2. Toma de muestras de agua para su análisis y caracterización

3. Disminución de la sobrepoblación con el retiro de peces a cargo del Bosque de Chapultepec y una cooperativa de pescadores de Xochimilco

4. Limpieza permanente de los lagos y retiro de residuos sólidos

5. Proceso de sensibilización de las vecinas y vecinos para no alimentar a los peces y aves y disminuir la adición de materia orgánica a los lagos

Piden a visitantes no arrojar comida

"Esta Secretaría informa que en los lagos del Bosque de Chapultepec existe una proporción adecuada entre la cantidad de animales y alimento disponible, por lo que no es necesario alimentar la fauna existente".

Es por ello que se hizo un llamado a la ciudadanía para que no arroje alimento a los lagos y evite abandonar otras especies que hayan adquirido como mascotas o animales de compañía (patos, peces, entre otros), ya que eso aumenta las dificultades de control de la fauna de los lagos y genera también problemas de eutroficación (exceso de nutrientes en el agua), disminuyendo el oxígeno disponible para las especies que habitan en el lago.

Desde hace años las poblaciones de peces exóticos que se encuentran en los lagos son muy altas y esto ejerce presión sobre la fauna nativa, como ajolotes y charales.

La Secretaría del Medio Ambiente cuenta con una mesa permanente interinstitucional para la atención y monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua del Bosque de Chapultepec, manejo de la fauna de los lagos, seguimiento de las aves migratorias que llegan al Bosque cada año y de las poblaciones de la fauna nativa.