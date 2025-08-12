logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Investigará FGR a empresarios acusados por EU de sobornos a Pemex

Ramon Rovirosa y Mario Ávila, quienes podrían enfrentar cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas

Por El Universal

Agosto 12, 2025 11:55 a.m.
A
Investigará FGR a empresarios acusados por EU de sobornos a Pemex

Luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó que dos empresarios mexicanos residentes en Texas fueron acusados de sobornar a funcionarios de Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) hará la investigación y solicitará la información a Petróleos Mexicanos.

Los empresarios acusados son Ramon Rovirosa y Mario Ávila, quienes podrían enfrentar cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Sheinbaum explicó que uno está detenido, Mario Ávila y el otro está prófugo, "vale la pena hablar del empresario prófugo, porque fue delegado, es militante del PAN para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN. Trabajó en Pemex. Fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción. Y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos".

"De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex, porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 2021. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas", informó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó: "Primero hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción. Primero, antes que nada, porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos. Y después de ahí, tanto a la Función Pública como a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía le pediríamos que pudiera investigar en caso de que hubiera habido estos contratos".

"Y le pedí a la Fiscalía, ahora que estuvimos en la reunión, que pudiera solicitar la información a Estados Unidos y a su vez pedir la información a Pemex".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigará FGR a empresarios acusados por EU de sobornos a Pemex
Investigará FGR a empresarios acusados por EU de sobornos a Pemex

Investigará FGR a empresarios acusados por EU de sobornos a Pemex

SLP

El Universal

Ramon Rovirosa y Mario Ávila, quienes podrían enfrentar cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas

Afectaciones en el AICM por lluvias: Aeroméxico pide acción urgente
Afectaciones en el AICM por lluvias: Aeroméxico pide acción urgente

Afectaciones en el AICM por lluvias: Aeroméxico pide acción urgente

SLP

El Universal

Inundaciones en la terminal aérea provocan demoras y cancelaciones de vuelos.

Sin comentarios, dice Sheinbaum tras denuncia de Alito contra Maduro
Sin comentarios, dice Sheinbaum tras denuncia de Alito contra Maduro

"Sin comentarios", dice Sheinbaum tras denuncia de "Alito" contra Maduro

SLP

El Universal

El presidente del PRI acusó al presidente de Venezuela ante la FGR

FGR anuncia apelación por libertad a Israel Vallarta
FGR anuncia apelación por libertad a Israel Vallarta

FGR anuncia apelación por libertad a Israel Vallarta

SLP

El Universal

Gertz Manero señaló que hay seis víctimas de secuestro que no están relacionados con el montaje televisivo de 2005