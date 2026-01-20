Investigarán por homicidio doloso a joven que envió video a su mamá

logo pulso
La Fiscalía de la CDMX investiga un caso de homicidio doloso tras recibir un video de un joven a su mamá.

Por El Universal

Enero 20, 2026 05:43 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con arma blanca, luego de que un hombre fuera localizado sin vida en el pueblo de San Agustín Othenco, en la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con fuentes consultadas por este periódico, la indagatoria quedó registrada bajo la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00022/01-2026, y se encuentra en proceso de integración. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero de 2026, alrededor de las 20:40 horas, en calle Tabasco s/n, donde fue hallado el cuerpo de un hombre con visibles lesiones en el cuello, presuntamente provocadas por un objeto punzocortante.

Según el reporte oficial, mientras personal de la Coordinación Territorial MLP-1 se encontraba de guardia, una mujer se presentó en estado de alteración emocional y refirió que minutos antes había recibido videos enviados por su hijo, en los que presuntamente se observaba la comisión de un homicidio. Ante la gravedad de la información, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en conjunto con personal de la Fiscalía de Homicidios y Asuntos Internos, se trasladaron al sitio que aparecía en las imágenes, identificado como las inmediaciones del deportivo de San Agustín Othenco.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron la presencia de un cuerpo del sexo masculino en posición decúbito dorsal, sin signos vitales. Tras realizar un operativo de búsqueda en la zona y con base en las características físicas y la vestimenta observadas en los videos, los agentes lograron ubicar y detener a Ulises Enrique "N", de 18 años de edad, quien caminaba por calles cercanas.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Como parte de los actos de investigación, las autoridades verificaron la autenticidad de los videos, realizaron la inspección del lugar y del cadáver, y solicitaron la intervención de la unidad de criminalística móvil para el procesamiento de la escena del crimen. Además, se integraron grabaciones del sistema de videovigilancia del C5, en las que presuntamente se observa al imputado caminando junto con la víctima momentos antes del ataque, previo a ingresar al deportivo.

