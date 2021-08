Irresponsable, hablar de supuesta baja Covid y regreso a clases: PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, calificó de irresponsable la intentona del gobierno federal para convencer a los padres de familia del regreso a las aulas "con mentiras como un supuesto descenso en el ritmo y cantidad de contagios de Covid-19".

A través de un comunicado, sostuvo que el Gobierno Federal ha provocado caos y confusión entre las familias mexicanas sobre el regreso obligado a clases porque no tiene una estrategia clara.

"No hay una implementación real de protocolos sanitarios ni mecanismos certeros de protección para las y los menores", aseguró.

El líder del sol azteca señaló que el retorno a las aulas es improvisado y carente de un protocolo unificado entre distintas instancias de gobierno, y muestra de ello es que el propio presidente desdijo a su Secretaria de Educación sobre la obligatoriedad de la carta de responsiva o "corresponsabilidad" que se exigió a padres y madres de familia.

"Ahora que se ha dicho que siempre no es obligatoria la carta de corresponsabilidad, ¿el gobierno de Morena se hará responsable de los decesos, contagios y secuelas que provocará su decisión?", cuestionó.

Zambrano Grijalva lamentó que por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell haya afirmado que el ritmo y cantidad de contagios de Covid-19 ha disminuido, a pesar de que tan solo en la semana pasada de alcanzaron los picos máximos de contagios por día durante toda la pandemia.

"Engañar con que se está superando la pandemia es una mezquindad que tendrá graves consecuencias en la salud de las y los mexicanos", aseveró el dirigente perredista.

Ante este panorama, exigió a las autoridades educativas y sanitarias que hagan caso a las preocupaciones de madres y padres de familia, así como a trabajadores de la educación y estudiantes, y frenen un regreso presencial a las escuelas que será perjudicial.

"Las y los mexicanos saben que estamos en un punto de la pandemia sin precedentes en el país; en los meses que llevamos de contingencia, nunca se habían registrado tantos contagios en un solo día", insistió.

El dirigente del PRD llamó a la Secretaría de Educación Pública a redireccionar sus esfuerzos y, en lugar de obligar a un regreso presencial, proveer de las condiciones necesarias a docentes y estudiantes para tener clases en línea de calidad.