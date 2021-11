Irresponsable, llamado de AMLO a congregación masiva en el Zócalo: PRD

El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a llenar el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de diciembre para rendir un informe por los tres años de su gobierno es "irresponsable" e "inconsciente", aseguró el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

A través de un comunicado, sostuvo que, en su lugar, el Gobierno Federal debe atender el llamado de los especialistas para aumentar la vacunación y las medidas de prevención ante la nueva variante ómicron.

"Es irresponsable convocar a congregaciones masivas ante las alertas de una cuarta ola de contagios de COVID-19. Hacer un llamado de este tipo implica poner en riesgo la vida de todas y todos los mexicanos que acudan", aseguró.

El líder guinda recordó que la nueva variante, llamada ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido calificada como "preocupante", ya que se ha identificado que es más agresiva y con una propagación rápida incluso entre población vacunada.

Señaló que, por ese motivo, y ante el riesgo de una cuarta ola de Covid-19, "es momento de que México refuerce sus medidas de tratamiento y prevención de contagio para evitar el repunte de la crisis sanitaria actual".

Zambrano Grijalva insistió en que decenas de especialistas ya han recomendado la aplicación de una tercera dosis de refuerzo; la aplicación de vacunas a adolescentes, niños y niñas; y la reducción de la movilidad. No obstante, la convocatoria de la Presidencia de la República es contraria a estas medidas.

"El presidente de la República demuestra indiferencia y arrogancia. En lugar de cumplir con sus obligaciones y hacer su trabajo para que no se pierdan más vidas, llama a que las y los mexicanos se reúnan en el zócalo capitalino para escuchar un informe de gobierno, a pesar de que se ponga en riesgo su integridad", reprochó.

El dirigente nacional aseveró que, a pesar de que el Gobierno Federal reconoce solo 293 mil muertes causadas por COVID-19, existe un exceso de mortalidad de más de 600 mil muertes de inicios de 2020 al 9 de octubre de este año.

"¿Cómo se explican esos lamentables fallecimientos si no es por la ineficacia ante el manejo de la pandemia y una crisis sanitaria que amenaza con empeorar ante la aparición de la variante Ómicron?", cuestionó.

Por esta razón, condenó el llamado "irresponsable" e "inconsciente" a una concentración multitudinaria y aseguró que "la Presidencia de la República se tendrá que hacer responsable de la integridad de las personas que asistan a la concentración a la que está convocando".