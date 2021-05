Irrumpen en domicilio y desaparecen a tres hermanos en Jalisco

La noche del viernes, un comando irrumpió en la casa de los hermanos Ana Karen (24 años), Luis Ángel (32 años) y José Alberto González Moreno (29 años), este último estudiante de la Universidad de Guadalajara, y desde entonces se desconoce su paradero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando por lo menos ocho sujetos con armas largas entraron al domicilio y después de amagar a los presentes, se llevaron a los tres hermanos.

Según testigos, los captores iban encapuchados y uniformados con pantalón militar color café, botas, camisa negra, chaleco antibalas y leyendas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los tres jóvenes fueron introducidos por la fuerza a una camioneta roja y se los llevaron.

José Alberto estudia geografía en la Universidad de Guadalajara y es músico; Ana Karen trabaja en una empresa relacionada al ramo automotriz y Luis Ángel es músico y tiene un negocio de serigrafía.

La familia de los jóvenes interpuso una denuncia por lo ocurrido y el colectivo Foro de Paz y Convivencia se pronunció por la aparición con vida de los tres.

La mañana de este domingo, en el marco de las celebraciones del día de las madres, integrantes de diversos colectivos colocaron en la Glorieta de l@s Desaparecid@s (antes Glorieta de Los Niños Héroes) losetas con la fotografía de sus familiares desaparecidos y emprendieron una marcha hasta Casa Jalisco para pedir apoyo al gobernador del estado, Enrique Alfaro.

Durante la manifestación colgaron fotografías de las personas desparecidas en el estado y recordaron que las madres que buscan a sus hijos no tienen nada que festejar este 10 de mayo.

Al llegar a la residencia oficial del mandatario se toparon con una valla metálica para resguardar el recinto, por lo que colocaron en ésta las fotos de sus familiares.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Jalisco hay 12 mil 628 casos de personas no localizadas y es la entidad con mayor número de desapariciones.