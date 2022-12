Islas Marías, abiertas al turismo a partir del 21 de diciembre, confirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su agrado de que a partir del próximo 21 de diciembre iniciarán las visitas turísticas a las Islas Marías, lugar en la que hasta ante de su sexenio era una cárcel destinada para presos comunes y políticos.



Este viernes por la tarde, el jefe del Ejecutivo federal viajará a las islas para encabezar la inauguración del Centro Turístico Islas Marías.

"Estamos muy contentos porque ya vamos iniciar las visitas a las Islas Marías ya para que se puedan visitar las Islas Marías. Se convirtió este penal legendario en un centro para la recreación, el turismo, la observación, el disfrute de la naturaleza y para recrear la historia, porque en las Islas Marías estuvieron presos opositores al régimen cuando se padeció de más autoritarismo.

"Este penal se creó cuando Porfirio Díaz y después de la Revolución continuó siendo una cárcel temible. Ahí estuvo preso José Revueltas y escribió ese libro extraordinario `Los Muros de Agua´ con el tema de las Islas Marías", recordó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que en las Islas se construyó un museo, se podrán recorrer las celdas donde estuvieron los presos, entre ellos el escritor José Revueltas, además contemplar murales que fueron pintados por los presos.

Destacó que hubo remodelaciones a casas para convertirlos s en hoteles para turistas, y recordó que se adquirieron ferris que saldrán de Mazatlán para la Isla Madre y de San Blas a Boca de Chila.

El jefe del Ejecutivo federal detalló que los recorridos se podrán hacer por dos o tres días "porque se trata de cuidar el medio ambiente y para que no se sature", por lo que, pesé a que se había pensado en que llegaran cruceros, se descartó para no afectar el medio ambiente de las islas.

"No puede llegar mucha gente, son pocas las casas y no se quiere que se sature. Al principio se pensó en la llegada de barcos, cruceros que pudieran anclarse e ir a la isla y se optó por no permitirlo, es un turismo más para excursión, explorar y convivir con la naturaleza, para recrear la historia, es algo extraordinario", destacó.