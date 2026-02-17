logo pulso
Islas Marías reportan caída del 40.3% en ingresos turísticos 2024

La ASF destaca que los visitantes disminuyeron de 6 mil 004 en 2023 a 3 mil 902 en 2024.

Por El Universal

Febrero 17, 2026 08:49 p.m.
Islas Marías reportan caída del 40.3% en ingresos turísticos 2024

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Como destino turístico, las Islas Marías registraron una caída en su crecimiento, ya que sus ingresos bajaron 40.3% en 2024, con respecto al 2023, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Caída en ingresos y visitantes en Islas Marías

En el reporte aseguró que "los ingresos que se recaudaron presentaron una disminución", ya que de 37 mil 531.3 millones de pesos recibidos en 2023, bajó a 22 mil 406.8 miles de pesos en 2024.

Se registró una "situación similar en la atención de turistas, debido a que se registraron 6 mil 004 visitantes en 2023 y 3 mil 902 en 2024".

Recomendaciones y acciones de la Secretaría de Marina

La ASF dijo que este destino que opera la Secretaría de Marina "no acreditó disponer de todos los elementos para evaluar y supervisar su funcionamiento, lo que mostró que se requiere instrumentar los mecanismos y procedimientos específicos para contribuir a asegurar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas".

Ese destino, que hace unos años también lo promocionó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), requiere que la Marina "establezca los mecanismos para incrementar el número de turistas".

La ASF dijo que si bien se capacita a elementos de la Marina para atender este destino turístico y se construyeron áreas recreativas y se amplió el restaurante como complemento a las instalaciones turísticas en el Centro Turístico Islas Marías, enlistó las siguientes recomendaciones:

- Implementar los mecanismos para asegurarse de que "la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación Institucional sesione mínimo dos veces al año conforme a lo normado y dé seguimiento a los acuerdos; efectúe las acciones programadas para promocionar el recinto turístico".

- Además, piden que disponga de mecanismos para delimitar los recursos y actividades de mantenimiento e implemente mecanismos para incrementar el número de visitantes.

