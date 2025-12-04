Israel presenta soluciones hídricas para campesinos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General de Aguas, la embajada de Israel en México realizó un seminario empresarial para presentar a productores mexicanos "las soluciones tecnológicas israelíes en materia hídrica y agrícola", por lo que la Oficina Comercial de la Embajada de Israel en México llevó a cabo seminario empresarial.

La embajada dijo que en la práctica, la aplicación de tecnologías desarrolladas en Israel ofrece a los productores el uso óptimo del agua y la energía, una mayor productividad con una menor inversión de recursos, información detallada de la condición de los campos que permite tomar decisiones inteligentes, así como minimizar el impacto ambiental.

Mediante la integración de las tecnologías israelíes, los productores mexicanos pueden aumentar sus cosechas, reducir significativamente los costos operativos y asegurar un futuro sostenible para sus operaciones ante cualquier desafío climático, agregó la embajada.

"La experiencia de Israel demuestra que la innovación para superar la escasez no requiere necesariamente costos exorbitantes, sino de un enfoque inteligente, basado en la tecnología y la cultura. Israel y México pueden trabajar juntos para construir una agricultura más productiva, eficiente y, sobre todo, resiliente", expresó Israel en México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, resaltó que la inventiva israelí tiene su origen en las limitantes naturales y las necesidades, al ser un país cuyo territorio es 60% desierto y que la escasez hídrica "se convirtió en el gran motor que potenció la innovación en gestión del agua y sostenibilidad agrícola, que hoy en día los caracteriza globalmente". Aseguró que su país es líder en el recuso del líquido.

"Es en el sector agrícola, donde la experiencia se aplica de manera más directa, y buscamos compartirla con un socio estratégico tan importante como México", dijo la diplomática.

En el seminario "Israel: El secreto de la Agricultura Sostenible", participaron líderes en agricultura y sustentabilidad, así como empresas israelíes con presencia en México especializadas en soluciones hídricas y de agricultura como manejo adecuado del agua, riego por goteo, válvulas hidráulicas inteligentes, y eficiencia agrícola mediante el uso de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, drones, sensores y monitoreo en tiempo real.

La Agregada Comercial de Israel en México, Sivan Kfir Katz, apuntó que se buscan generar alianzas y fortalecer los puentes, "entendiendo las necesidades de los productores mexicanos".