logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

ISSSTE aprueba convenio para intercambiar medicamentos con IMSS y Pemex

El director jurídico del ISSSTE detalla mecanismo de coordinación con IMSS para intercambiar insumos médicos y material de curación.

Por El Universal

Agosto 27, 2025 03:58 p.m.
A
ISSSTE aprueba convenio para intercambiar medicamentos con IMSS y Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aprobó el convenio para intercambiar medicamentos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El director jurídico del ISSSTE, Felipe de Jesús Zermeño Núñez, detalló que el documento establece un mecanismo de coordinación entre las instituciones, para intercambiar medicamentos e insumos, que garantice a los derechohabientes el acceso a fármacos en caso de requerirse.

"El área portante va a tener un plazo de 24 horas para manifestar si cuenta con ese medicamento, con ese insumo médico, con ese material de curación, y el área requirente va a tener un plazo de 90 días establecido para restituir ese bien. Se trata de que sea el mismo medicamento, el mismo insumo, el mismo material de curación que permita afrontar las necesidades de las distintas instituciones de salud del país", explicó.

El ISSSTE consultó la viabilidad de dicho convenio con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"A efecto de confirmar la procedencia de la suscripción de un convenio de colaboración para el intercambio de medicamentos, insumos para la salud y material de curación, donde obtuvo respuestas afirmativas", refirió a través de un comunicado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Monreal pide congruencia a morenistas
Monreal pide congruencia a morenistas

Monreal pide congruencia a morenistas

SLP

El Universal

Esto, en el marco de las críticas contra el senador Gerardo Fernández Noroña

ISSSTE aprueba convenio para intercambiar medicamentos con IMSS y Pemex
ISSSTE aprueba convenio para intercambiar medicamentos con IMSS y Pemex

ISSSTE aprueba convenio para intercambiar medicamentos con IMSS y Pemex

SLP

El Universal

El director jurídico del ISSSTE detalla mecanismo de coordinación con IMSS para intercambiar insumos médicos y material de curación.

Video: Alito Moreno y Noroña protagonizan riña en el Senado
Video: Alito Moreno y Noroña protagonizan riña en el Senado

Video: "Alito" Moreno y Noroña protagonizan riña en el Senado

SLP

El Universal

En la sesión de este miércoles se vivieron momentos de tensión

Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot
Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot

Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de viviendas dignas y aborda los desafíos con la administración de Donald Trump en su gobierno