Ivermectina, de lo más solicitado en farmacias de CDMX

Los capitalinos buscan ivermectina para tratamiento de Covid-19 en farmacias del Centro Histórico. En diversos momentos de la pandemia han agotado el fármaco, a pesar de que desde septiembre de 2021 está prohibido por el gobierno federal para el tratamiento contra el virus. En un recorridose constató que en las farmacias ubicadas en República de El Salvador y 5 de Febrero, la venta de ivermectina y azitromicina es demandada.

El precio depende de la cantidad de pastillas o si es de patente o similar. La ivermectina cuesta de 50 a 120 pesos y la azitromicina, de 200 a 550 pesos. El director de Alianzas Estratégicas y Desarrollo de Nuevos Negocios en la Farmacia París, Rogelio Barragán Sánchez, comentó que las personas han comprado ivermectina o azitromicina, o en conjunto, debido a que lo vieron en redes sociales, se los recomendó un conocido o familiares, esto sin que exista un estudio oficial para tratar el virus, pero han sido los productos más solicitados en la pandemia.

"Hay productos que sólo se pueden vender bajo una receta médica, pero también hay productos que la gente compra sin una receta médica que es de libre venta como los medicamentos [ivermectina, azitromicina, ácido acetilsalicílico], nosotros podemos hacer una recomendación, pero es bajo su riesgo", aclaró al ser cuestionado si no hay restricciones para la venta.

A la señora Oliva Domínguez le recetaron ivermectina y azitromicina cuando enfermó de Covid-19, y las compró en la Farmacia París, lo que dijo fue muy "poco ético" de su médico, ya que en los últimos días se enteró que eran medicamentos no recomendados contra el virus.

"Me siento bien, pero creo que es poco ético que no avisen que no está aprobado y lo receten".

Juan dijo que a mediados de 2021 acudió a farmacias "grandes" en el Centro para conseguir dióxido de cloro —compuesto químico prohibido para Covid—, así como ivermectina, porque estaban agotados en Tláhuac. Rogelio Barragán, de la Farmacia París, explicó que en diversas etapas de la pandemia hubo un desabasto de ivermectina y azitromicina ante la demanda para combatir el Covid-19.