Iztapalapa inicia la fiesta

Ciudad de México.- La tradicional representación de la Semana Santa en Iztapalapa, que estrena el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, empezó con la escenificación del Domingo de Ramos que marca el arribo de Jesús a Nazareth.

Los actores que interpretan a los personajes bíblicos salieron del templo del Señor de la Cuevita y caminaron por calles del Centro de Iztapalapa hasta llegar de nueva cuenta al atrio de la iglesia, en donde se representó la escena.

A su camino, cientos de personas saludaban a los actores, rezaban y agitaban sus ramos, como lo hicieron algunos judíos hace más de 2 mil años cuando Jesús entró a Nazareth. Antes de comenzar con la representación, el obispo llevó a cabo la bendición de los ramos en la que actores y público en general participaron.

Arnulfo Eduardo Morales Galicia, en el papel de Jesús, y los demás actores realizaron la representación mientras los asistentes observaban con sorpresa y fe.

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Por su parte, la alcaldía reportó saldo blanco durante esta representación del Domingo de Ramos en Iztapalapa, y una asistencia de 30 mil personas.

En la actualidad, la representación cuenta con un Plan de Salvaguardia trazado por el COSSIAC, como instancia de representación comunitaria, en acompañamiento con los tres órdenes de gobierno.

El documento, cuya implementación es un compromiso adquirido por el Estado mexicano luego de la inscripción internacional, se fundamenta en las fortalezas, limitaciones, oportunidades y desafíos que enfrenta la tradición en aspectos de protección civil, seguridad pública, preservación del patrimonio histórico relacionado con la representación, difusión, sostenibilidad, conservación ambiental y educación.