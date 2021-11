Jaliscienses participan en consulta para seguir en Pacto Fiscal

Durante el primer fin de semana de la consulta popular que organiza el Gobierno de Jalisco para la revisión del Pacto Fiscal y la eventual salida de éste, 131 mil 611 personas emitieron su voto.

María del Rocío Delgado Gil, presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, encargada de la organización y desarrollo de la consulta, calificó de "ejemplar" esta primera jornada: "creemos que ha sido una jornada ejemplar, estamos con la plena certeza de que cada día se irá concitando un mayor interés de los ciudadanos por emitir su opinión".

En su opinión, estos números reflejan un creciente interés de la ciudadanía por los asuntos públicos; la primera jornada de votación se realizó en 39 municipios de las regiones Altos Norte, Altos Sur, Ciénega y Sureste, además de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá.

La funcionaria informó que se reportaron dos incidentes menores que no afectaron el devenir del ejercicio, además se presentaron algunos problemas técnicos lo que retrasó la apertura de algunos centros de recepción de opinión.

Indicó que el próximo fin de semana serán 62 municipios los que participarán en la consulta y se instalarán de nuevo 100 centros permanentes en los municipios del Área Metropolitana.

Por su parte el gobernador del estado, Enrique Alfaro, celebró la participación registrada este fin de semana: "estoy muy contento y emocionado de ver cómo la gente ha respondido, de ver casillas con filas. No es fácil, luego pensamos que se puede comprar un ejercicio de consulta ciudadana con una elección constitucional y son momentos muy diferentes".

Señalo que el nivel de madurez política que tiene la ciudadanía de Jalisco es enorme y que el resultado de este primer fin de semana es muy positivo.

"Me da mucho gusto que la gente se esté interesando por un tema tan complejo, tan difícil, pero a la vez tan importante para el futuro del país y de nuestro estado", dijo.