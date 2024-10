Congreso de Jalisco aprueba la despenalización del aborto

Con 20 votos y 16 en contra, el Congreso de Jalisco aprobó la despenalización del aborto en el estado, con lo que se convirtió en la entidad número 14 del país en reformar su legislación en esta materia.

El diputado local de Hagamos, Enrique Velázquez, mencionó que la opción del aborto no era algo posible para las mujeres sin recursos y que esto no era un mandato del Congreso, sino que tenía que ser una obligación directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe destacar que aún falta abordar reformas a la Ley de Salud o de Educación para implementar una la regulación a fin de garantizar un aborto seguro.

Por otro lado, el diputado de Morena, José María Martínez, se opuso argumentando que hubo contradicciones en el dictamen.

En tanto, afuera del Congreso se generaron protestas tanto en contra del aborto como a favor.

A través de la cuenta de @GIRE una organización feminista que trabaja para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos celebró que el Congreso local haya aprobado la reforma, despenalizando el aborto.

En la publicación se menciona que este logro se debió a la misma organización que tiene como objetivo que a ninguna mujer, hombre trans o persona no binarie, e incluso personal de salud, entre otros, se les criminalice por abortar.

Con la aprobación de la despenalización del aborto se cumplimenta la orden de un Tribunal Colegiado y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con información del informador.mx