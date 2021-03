Jalisco cancela celebraciones religiosas durante Semana Santa

Durante la Semana Santa se suspenderán las celebraciones religiosas en Jalisco y no se permitirán procesiones, romerías, representaciones vivientes ni alguna otra que generen aglomeraciones, informó el coordinador del gabinete económico del estado, Alejandro Guzmán Larralde. "Para el caso específico de la visita de los siete templos en el Centro de Guadalajara se tendrá un operativo en conjunto con el municipio de Guadalajara y algunas autoridades del estado para hacer todo esto en orden", señaló al dar a conocer las medidas con la que la administración estatal busca contener los contagios de Covid-19 durante el próximo periodo vacacional.

El objetivo –dijo el funcionario– es evitar las aglomeraciones durante Semana Santa para que no se generen nuevos brotes. Así, en los destinos turísticos las playas abrirán de las 5:00 a las 17:00 horas, mientras que los hoteles mantendrán un aforo de 66% y reforzarán la aplicación de protocolos, medidas preventivas y actividades seguras. Indicó que los restaurantes, antros, bares y centros nocturnos que se localicen en destinos de playa, pueblos mágicos y la ribera de Chapala cerrarán a las 23:00 horas.

Por su parte el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, agradeció el apoyo brindado por todas las autoridades religiosas y pidió a la población tomar en cuenta las recomendaciones: "Estamos a 25 días de la Semana Santa y para todos nosotros es muy importante lograr mantener el control de esta enfermedad y cumplir al mismo tiempo todas medidas de prevención". Por su parte, Anna Bárbara Casillas García, coordinadora del gabinete de Desarrollo Social, insistió en la importancia de mantener las medidas y los protocolos ante la presencia del virus en la entidad: "requerimos no bajar la guardia, con el máximo cuidado ante este periodo vacacional y de celebraciones religiosas. Estamos pidiendo a la ciudadanía que evite los lugares concurridos, haremos todo lo que nos corresponde a los municipios y al gobierno estatal, sin embargo, necesitamos de la ayuda y la cooperación de todos, el correcto uso del cubrebocas, respetar los protocolos, no permanecer largos periodos en el mismo lugar es decir menos de 40 minutos".

El secretario de Salud del Estado, Fernando Petersen Aranguren, refirió que en el estado se ha presentado un descenso importante en las últimas tres semanas de los casos de Covid-19 confirmados por día, ya que hace dos semanas el máximo era de 798 casos y este martes se registraron solo 389 casos. "La trasmisión va a la baja. La positividad hoy es la más baja que hemos tenido durante toda la pandemia con el 16.51% en Radar Jalisco, es decir, que 16 de cada 100 pruebas salen positivas", dijo.

Señaló que las personas mayores son las más afectadas hasta el momento pues representan el mayor porcentaje de las defunciones totales con un 70%. Al corte de este miércoles la cifra general de fallecimientos era de 10 mil 357 y los hospitales se encontraban con un 21.9% de ocupación. "Más de 700 personas siguen hospitalizadas en Jalisco, la única manera de mantener los lineamientos para transitar una Semana Santa con la mayor precaución posible es con el apoyo de las personas, no podemos bajar la guardia". Acciones de Salud Petersen Aranguren puntualizó las acciones que encabezará la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ): "Estaremos incrementando las pruebas que se siguen haciendo para detectar los casos positivos y asintomáticos y poder romper las cadenas de contagio. Lo segundo es que los municipios deberán asegurar las restricciones en las actividades que generan aglomeraciones evitando dar permiso para los mismos. Se estarán reforzando los filtros tanto los carreteros como los de aeropuertos y centrales de autobuses para evitar que se transporte el virus", señaló.

Se informó que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado ubicará 287 oficiales en los principales accesos carreteros a los centros turísticos como Tapalpa, Mazamitla, Costa Sur, Costa Norte y el Nevado de Colima, con el fin de desincentivar la presencia de vacacionistas.