Jalisco descarta tomar medidas extra

Guadalajara, Jal.- Pese a que se ha detectado la presencia de la variante Delta en Jalisco, no se tomarán medidas adicionales a las ya establecidas, aseguró el gobernador Enrique Alfaro.

En la última semana, en Jalisco el número de casos activos de Covid-19 se incrementó 62% y el de hospitalizaciones 17%, por lo que el gobierno estatal anunció que reforzará la vigilancia de la implementación de las medidas sanitarias en los negocios.

"No queremos volver a tomar medidas de restricción adicionales, pero si la gente y sobre todo los negocios no nos ayudan a cumplir con las reglas establecidas, no vamos a permitir tampoco que este problema se vuelva a salir de control. La estrategia que Jalisco ha seguido tiene un principio básico que le ha generado la posibilidad de tener éxito: la anticipación y la previsión", indicó Alfaro.

Señaló que pese a que se ha demostrado que la población vacunada presenta un alto nivel de protección, en Jalisco sólo 42% cuenta con ella.

Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, advirtió que pese al incremento en contagios, que tiene a tres municipios en semáforo rojo, no habrá un segundo confinamiento de la población ni cierre de playas, puesto que los tres niveles de gobierno asumen nuevas medidas sanitarias y solicitó a la Federación que aumente el número de vacunas contra la covid.